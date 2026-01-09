ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

トヨタ『GRヤリス』中東仕様、横浜ゴムのランフラットタイヤ「ADVAN Sport Z・P・S」新車装着

横浜ゴムは1月9日、トヨタ『GRヤリス』の中東向け車両の新車装着用タイヤとして「ADVAN Sport Z・P・S(アドバン・スポーツ・ゼット・ピー・エス)」の納入を開始したと発表した。

装着サイズは225/40RF18 88Y。なお、日本国内で販売されているGRヤリスには「ADVAN Sport Z・P・S」の装着はない。

「ADVAN Sport Z・P・S」は、グローバルフラッグシップタイヤブランド「ADVAN」のハイパフォーマンスタイヤ「ADVAN Sport」をベースに開発されたランフラットタイヤだ。パンクなどで空気が抜けた状態(ゼロプレッシャー状態)でもタイヤが車両を支えられるよう、タイヤのサイドウォールを強化している。超高速域での運動性能、ウェット性能や静粛性、快適性を高次元でバランスさせた製品となっている。

横浜ゴムはトヨタのスポーツカーブランド「GR」のGRシリーズに複数の採用実績がある。近年では『GRカローラ』に「ADVAN APEX V601(アドバン・エイペックス・ブイロクマルイチ)」、『カローラ クロス GR SPORT』に「ADVAN FLEVA V701(アドバン・フレバ・ブイナナマルイチ)」が採用されている。

横浜ゴムは2024年度から2026年度までの中期経営計画「Yokohama Transformation 2026(YX2026)」のタイヤ消費財戦略において高付加価値品比率の最大化を掲げている。その一環として、グローバルフラッグシップタイヤブランド「ADVAN」、SUV・ピックアップトラック用タイヤブランド「GEOLANDAR(ジオランダー)」の新車装着を推進している。

