プロト、ベネリモーターサイクルと自社開発電動スクーター出展へ…Japan Mobility Show Nagoya 2025

プロトは、11月22日から24日まで名古屋市国際展示場で開催される「Japan Mobility Show Nagoya 2025」に出展すると発表した。

【画像】プロトの自社開発電動スクーター

同社はJAIA（日本自動車輸入組合）会員で、ベネリモーターサイクルの正規輸入元として活動している。また愛知モノづくり企業「愛知ブランド」の認定企業として、オートバイやクルマなどのモビリティライフを豊かにする商品を企画・輸入・販売している。

今回の出展では、プロトオリジナル電動スクーター「PEV600」を展示する。同製品は原付一種で補助金対象車両として販売中だ。

プロトオリジナル電動スクーター PEV1000PRO

参考出品として、現在開発中のデリバリー需要を目的とした「PEV1000PRO」と、ユニークで愛らしいデザインの「EZ I TYPE 2」も展示予定となっている。

また、CSR活動として「学生フォーミュラ日本大会」に参加する全国の学生チームを応援しており、自社製ブレーキホース「スウェッジライン」をサポートしているチームの中から「名城大学チーム車両」を展示する予定だ。

同ショーは中部経済新聞社主催で、ポートメッセなごやの第3展示館JAIA内ベネリ・プロトブースで開催される。