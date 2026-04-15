レクサス『IS』改良新型、1台限りのカスタムカーを米シカゴで初公開…独特の線画スタイル

レクサスは、ビジュアルアーティストのアレックス・アルパート氏と共同制作した1台限りのカスタムモデル「IS 350」を、米国・シカゴで開催中のアートフェア「エキスポ・シカゴ」で初公開した。

【画像】レクサス『IS』改良新型の1台限りのカスタムカー

このコラボレーションは、IS 350を大胆な芸術表現の場として再解釈したもので、アルパートの代表的なスタイルによってクルマをひとつのキャンバスへと変貌させた。

レクサス『IS』改良新型の1台限りのカスタムカー

アルパートの特徴である線画スタイルは、手描き風のグラフィックによって表現されており、車体の縫い目や輪郭をなぞるように描かれている。この手法により、クルマの立体的な面が視覚的に平面化され、カーカルチャーや職人技、ライフスタイルからインスピレーションを得た独創的なデザインが生まれた。

レクサス『IS』改良新型の1台限りのカスタムカー

カスタムフードのデザインには、レクサスのブランド価値と日本の文化的遺産を結びつける象徴的なイラストが盛り込まれている。精緻な職人技、おもてなし、エンジニアリングの精度、走行性能、滑らかな運転感覚などを表すモチーフが組み合わさり、IS 350の精神とそのデザインの背景にある想像力を称える多層的なビジュアルストーリーが完成した。

エキスポ・シカゴでの発表は、レクサスとアルパートによる1年間のパートナーシップの最初の取り組みとなる。今後、アルパートは「NYCxデザイン」や「アート・バーゼル」など主要な文化・ライフスタイルイベントに登場し、会場でIS 350のフードにライブペインティングを行う予定だ。

レクサスは今回のコラボレーションを通じ、IS 350をアートやデザイン、ライフスタイル体験など多様な文化的空間を横断できる柔軟なプラットフォームとして位置づけている。ラグジュアリー、創造性、文化の交差点を生み出すというブランドの姿勢を改めて示した形だ。