ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

レクサス『IS』改良新型、1台限りのカスタムカーを米シカゴで初公開…独特の線画スタイル

・レクサスはビジュアルアーティストのアレックス・アルパート氏と共同制作した1台限りのカスタム IS 350をエキスポ・シカゴで初公開した。

・今回の発表を皮切りに、NYCxデザインやアート・バーゼルなど主要な文化・ライフスタイルイベントで1年間にわたるパートナーシップが展開される。

・アルパートの線画スタイルによるデザインは、レクサスの職人技や日本の文化的遺産を象徴するモチーフを取り入れている。

レクサス『IS』改良新型の1台限りのカスタムカー
  • レクサス『IS』改良新型の1台限りのカスタムカー
  • レクサス『IS』改良新型の1台限りのカスタムカー
  • レクサス『IS』改良新型の1台限りのカスタムカー

レクサスは、ビジュアルアーティストのアレックス・アルパート氏と共同制作した1台限りのカスタムモデル「IS 350」を、米国・シカゴで開催中のアートフェア「エキスポ・シカゴ」で初公開した。

【画像】レクサス『IS』改良新型の1台限りのカスタムカー

このコラボレーションは、IS 350を大胆な芸術表現の場として再解釈したもので、アルパートの代表的なスタイルによってクルマをひとつのキャンバスへと変貌させた。

レクサス『IS』改良新型の1台限りのカスタムカーレクサス『IS』改良新型の1台限りのカスタムカー

アルパートの特徴である線画スタイルは、手描き風のグラフィックによって表現されており、車体の縫い目や輪郭をなぞるように描かれている。この手法により、クルマの立体的な面が視覚的に平面化され、カーカルチャーや職人技、ライフスタイルからインスピレーションを得た独創的なデザインが生まれた。

レクサス『IS』改良新型の1台限りのカスタムカーレクサス『IS』改良新型の1台限りのカスタムカー

カスタムフードのデザインには、レクサスのブランド価値と日本の文化的遺産を結びつける象徴的なイラストが盛り込まれている。精緻な職人技、おもてなし、エンジニアリングの精度、走行性能、滑らかな運転感覚などを表すモチーフが組み合わさり、IS 350の精神とそのデザインの背景にある想像力を称える多層的なビジュアルストーリーが完成した。

エキスポ・シカゴでの発表は、レクサスとアルパートによる1年間のパートナーシップの最初の取り組みとなる。今後、アルパートは「NYCxデザイン」や「アート・バーゼル」など主要な文化・ライフスタイルイベントに登場し、会場でIS 350のフードにライブペインティングを行う予定だ。

レクサスは今回のコラボレーションを通じ、IS 350をアートやデザイン、ライフスタイル体験など多様な文化的空間を横断できる柔軟なプラットフォームとして位置づけている。ラグジュアリー、創造性、文化の交差点を生み出すというブランドの姿勢を改めて示した形だ。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

レクサス IS（Lexus）

レクサス（Lexus）

セダン

注目の記事

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES