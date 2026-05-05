ランクル70の音が激変！ AMラジオ級の純正サウンドから本格カーオーディオへ［car audio newcomer］by 東京車楽　後編

大好きなトヨタ『ランドクルーザー70』を長く乗り続けるためオーディオをグレードアップした三島さん。東京車楽の提案で高音質化を実現した。

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◆AMラジオレベルだった純正サウンドから本格カーオーディオへ進化

純正ではドアにスピーカーが付いていないランクル70に対して車内イメージを大きく変えたくないというオーナーの意向を最大限考慮。その上で最適な作戦として実施したのが、オーディソンの16.5cmコアキシャルスピーカー「AUX6.5II」の導入だった。前編でもお伝えした通りドア加工にも純正イメージを崩さない処理を施し、充実の仕上がりとなった。

加えてサブウーファーの搭載でも苦労することになる。当初は前席下へのパワードサブウーファーの設置を想定していたものの、スペース的に難しいことがわかり、オーナーの本意ではなかったがラゲッジへの取り付けとなった。選んだユニットはロックフォードのPS-8。8インチユニットが充実の低音を再生する。

さらに当初から導入を計画していたDSPアンプはプラグ＆プレイブランドの「1080」をチョイスすることになる。こちらはコンパクトなボディだったことからシート下に収めることができた。

こうしてオーディオのグレードアップにいくつものハードルがあったランクル70だが、オーナーも納得できるシステムアップと取り付けスタイルが完成した。各ユニットのインストールが終わって試聴すると、想像以上の高音質ぶりに驚くことになる。

「最初に聴いた瞬間に“これがコアキシャルスピーカーの音なの？”とびっくりするほど良い音に仕上がっていたんです。もともと防音性能も低いランクル70なのでエンジン音も結構車内に入ってきます。それでもそんな騒音に負けない力強いスピーカーの音だったんです。“こんなに鳴るんだ！”が最初の印象です」

ダッシュ両サイドに埋め込まれている純正の10cmスピーカーとはまったく違う高音質ぶりに満足した三島さん。好きな曲を聴けば聴くほどその音の良さを実感する。

「純正は例えるならばAMラジオの音でしたが、今回のグレードアップでしっかりとカーオーディオのサウンドに進化していました」

◆国内仕様にはないステアリングリモコンを追加して操作性をアップ

ランクル70を高音質化したいと考えていた三島さん。システムアップを計画する当初からこだわっていたことのひとつが低音の鳴りだった。当初はシート下にコンパクトに収めることが願いだったものの、それが難しいとなると、ラゲッジスペースの一部を犠牲にしてでもパワードサブウーファーを設置することを決意している。

「当初から低音はしっかり出したいと思っていました。パワードサブウーファーを付けた時も、もっとボリュームを上げてほしいとオーダーしたほどです。現在はエージング中ですが、ある程度音が落ち着いてきたら再調整してもらう予定です。サウンド全体の変化に加えて、どこまで低域の厚みが出てくるかも楽しみです」

今回のオーディオのグレードアップでは、オーディオユニットに加えて操作性にもこだわった。それがステアリングリモコンだ。

「ランクル70はオーディオ用のステアリングリモコンが付いていないんです。ただ海外仕様にはスイッチが付いているグレードもあるので、パーツを手配して取り付けてもらうことにしました。ハーネスなどの加工も必要だったようですが、東京車楽ではスマートに処理してもらって、しっかりと機能するようになりました。今どきは当たり前の機能ですが、もともとなかったステアリングリモコンが使えるようになると非常に便利です」

◆ハードルが高いと思っていたプロショップで初心者にもやさしく深い知識を得られた

オーディオをグレードアップしてますますお気に入りのクルマになったランクル70。休日には家族とドライブに出かけることも多い。

「小学3年生の子供と2人でドライブすることも多いんです。そんなときにも2人で音楽を楽しめる環境が良いですね。DSPのメモリーはひとりでドライブする時と同乗者がいる場合を用意してもらって使い分けています。これも気に入っている点です」

道具感満点のクルマが大好きで念願のランクル70を手に入れたオーナー。さらにオーディオのグレードアップも思い通りに進めて、現在は非常に満足しているという。しかしすでに次の進化を考え中だ。

「オーディオのグレードアップにはすごく満足しています。加えて今後の目標は防音性能の強化です。ランクル70は設計も古いので、外の音やエンジン音がダイレクトに車内に入ってくるんです。それを防音処理で防げば、もっと快適で良い音になると思っています」

当初はプロショップに対してハードルが高い印象を持っていたが、行ってみるといろいろな知識を教えてもらうことになり、自分だけでは解決できなかったさまざまなハードルもプロのアドバイスで克服できた。

「最初はネットの情報ぐらいしか知識がなかったんですが、そんな初心者の質問にも東京車楽では快く答えてくれました。最初は知らなかったDSPの役割や効果なども細かく教えてもらって、ひとつひとつ納得した上でシステムを組めたのも良かった点です」

オーディオをグレードアップして高音質化を果たしてからは、聴く音源も増えている。最近ではハイレゾ音源を購入することもあり、ますます高音質化を加速させている。

「昔から聴いているCDをロスレスでリッピングして聴いたり、少しでも高音質に音楽を聴きたいと強く思うようになりました。オーディオの音が良くなると音源にも気を配るようになるんだとわかりました。同じ曲でも高音質音源にはそれまで聞こえなかった音が入っていたり、いろいろ発見があって面白いです」

大好きなランクル70のイメージを崩すことなく高音質化を果たした三島さん。プロショップのアドバイスとサポートを受けてシステムアップを完成させた。大好きなクルマの魅力をますますアップさせるオーディオインストールとなったようだ。

土田康弘｜ライター

デジタル音声に関わるエンジニアを経験した後に出版社の編集者に転職。バイク雑誌や4WD雑誌の編集部で勤務。独立後はカーオーディオ、クルマ、腕時計、モノ系、インテリア、アウトドア関連などのライティングを手がけ、カーオーディオ雑誌の編集長も請け負う。現在もカーオーディオをはじめとしたライティング中心に活動中。