爪傷防止とスポーティーな外観を両立、東名パワード「ドアハンドルプロテクター」を発売

GLION（ジーライオン）グループの東名パワードから、ドアノブ部分を開閉時の爪傷などから守る「ドアハンドルプロテクター」が発売された。

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同製品はドアノブへの傷防止という実用性を持ちながら、スポーティーな外観も演出する仕上がりとなっている。取り付けは粘着面を貼り付けるだけのシンプルな仕様で、装着する車両に合わせたM・Lの2サイズが用意されている。材質は塩化ビニル樹脂で表面はドライカーボン風に加工されてい。カラーはブラックのみ。東名パワード公式オンラインストア価格は、Mが3850円・Lが4070円（ともに2枚入り・税込）。

東名パワードはエンジンや排気系を中心としたチューニングパーツの開発・販売で知られるアフターパーツメーカー。近年は性能向上にとどまらず、所有する満足感や日常での使いやすさなど、カーライフ全体を豊かにするアイテムの開発にも力を入れている。今回のドアハンドルプロテクターも、同社らしいスポーティーな世界観を保ちながら、多くのユーザーが気軽に導入できる製品として開発された。

5月30日から6月7日まで、東名パワード公式オンラインストアにて「GLION 39 Fair」が開催される。フェア期間中はドアハンドルプロテクターをはじめとした人気アイテムが特別価格で販売される予定だ。