ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

爪傷防止とスポーティーな外観を両立、東名パワード「ドアハンドルプロテクター」を発売

東名パワード「ドアハンドルプロテクター」
  • 東名パワード「ドアハンドルプロテクター」
  • 東名パワード「ドアハンドルプロテクター」
  • 東名パワード「ドアハンドルプロテクター」

GLION（ジーライオン）グループの東名パワードから、ドアノブ部分を開閉時の爪傷などから守る「ドアハンドルプロテクター」が発売された。

【画像全3枚】

同製品はドアノブへの傷防止という実用性を持ちながら、スポーティーな外観も演出する仕上がりとなっている。取り付けは粘着面を貼り付けるだけのシンプルな仕様で、装着する車両に合わせたM・Lの2サイズが用意されている。材質は塩化ビニル樹脂で表面はドライカーボン風に加工されてい。カラーはブラックのみ。東名パワード公式オンラインストア価格は、Mが3850円・Lが4070円（ともに2枚入り・税込）。

東名パワードはエンジンや排気系を中心としたチューニングパーツの開発・販売で知られるアフターパーツメーカー。近年は性能向上にとどまらず、所有する満足感や日常での使いやすさなど、カーライフ全体を豊かにするアイテムの開発にも力を入れている。今回のドアハンドルプロテクターも、同社らしいスポーティーな世界観を保ちながら、多くのユーザーが気軽に導入できる製品として開発された。

5月30日から6月7日まで、東名パワード公式オンラインストアにて「GLION 39 Fair」が開催される。フェア期間中はドアハンドルプロテクターをはじめとした人気アイテムが特別価格で販売される予定だ。

《ヤマブキデザイン》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

アフターマーケット

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES DreamNews