ランドクルーザー「70」「250」、カスタムコンセプトモデル初公開へ…FIELD STYLE TOKYO 2026

トヨタ自動車が運営するランクルBASEが、5月9日と10日の2日間、東京ビッグサイトで開催される「FIELD STYLE TOKYO 2026」に出展し、『ランドクルーザー』の「70」と「250」のカスタマイズコンセプトモデルを初公開する。

【画像】ランドクルーザー「70」「250」のカスタムコンセプト

ランドクルーザーブランドは今年75周年を迎える。

出展モデルは、ランドクルーザー「250」を「Urban Style」、40年以上変わらず世界の生活を支えてきたワークホースのランドクルーザー「70」を「Urban Heritage Style」として開発した。

また、コンセプトモデルの展示に加え、ランドクルーザーの世界観をプロダクトに落とし込んだライフスタイルアイテムコレクション「LAND CRUISER OFFICIAL ITEMS」を幅広くラインアップする。

企画として、2026年3月発売のDULTONとのコラボアイテムの販売を行い、対象商品を購入した人に「会場限定コラボステッカー」をプレゼントする。商品とステッカーはいずれも数に限りがある。

さらに、2024年のFIELD STYLEで販売して好評だった「LAND CRUISER OFFICIAL ITEMS」のアルミ切削キーケースも販売する。