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トヨタ、最小のランドクルーザー「FJ」発表…2.7Lガソリン搭載で450万100円

・トヨタはランドクルーザーに“FJ”シリーズを追加し5月14日に発売した

・ラダーフレームとホイールベース短縮で悪路走破性と取り回しを両立する

・全長は4575mm、全幅は1855mm、ホイールベースは2580mm。2列シート5人乗り

トヨタ・ランドクルーザー「FJ」
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トヨタ自動車は、「ランドクルーザー」シリーズに新たなコンパクトモデル「FJ」シリーズを追加し、5月14日に発売した。

【画像】トヨタ・ランドクルーザー「FJ」

トヨタ・ランドクルーザー「FJ」トヨタ・ランドクルーザー「FJ」

FJは、ランドクルーザーの既存の3シリーズ（「300」「70」「250」）に加える新選択肢で、「Freedom＆Joy」をコンセプトに開発した。扱いやすいサイズを意識しつつ、信頼性・耐久性・悪路走破性を継承することを狙う。

トヨタ・ランドクルーザー「FJ」トヨタ・ランドクルーザー「FJ」

悪路走破性では、耐久性に優れるラダーフレーム構造を採用する。さらに、ホイールアーティキュレーションの考え方によりタイヤの浮きづらさを高め、ホイールベースの縮小で機動性も確保した。

パワートレーンは、2.7Lガソリンエンジンと6速Super ECTを組み合わせる。最高出力は120kW（163PS）、最大トルクは246N・m（25.1kgf・m）で、WLTCモード走行燃費は8.7km/Lを達成した。

トヨタ・ランドクルーザー「FJ」トヨタ・ランドクルーザー「FJ」

デザインは、スクエアなキャビンを継承しつつ、サイコロをモチーフにしたアイコニックな要素を取り入れた。コンパクトなボディで車両感覚をつかみやすくし、取り回し性も高めたという。

車両の全長は4575mm、全幅は1855mm、ホイールベースは2580mm。2列シート5人乗りで、荷室はリヤシート格納時に1607Lまで確保する。

VXグレードのみとなり、メーカー希望小売価格（消費税込み）は、450万0100円。価格にはリサイクル料金は含まれない。

《森脇稔》

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