カラー際立つコラボ仕様！ ホットウィール×パントーン、『フェアレディZ』など名車6種を特別カラーで展開

マテル・インターナショナルのミニカーブランド「ホットウィール」から、デザイン業界の世界基準「パントーン」のカラーコードを採用した限定アソート「ホットウィール・パントーン・アソート-サンセット・レース」全6種が2月下旬に発売される。12月18日から予約受付も開始されている。

【詳細画像】ホットウィール・パントーン・アソート-サンセット・レース

ホットウィールは同社が1968年に販売を開始したダイキャストカーブランドで、現在までに80億台が製造され世界販売台数でナンバーワン、コレクターアイテムとしても発展し、子どもから大人まで、幅広い世代に支持されている。

ホットウィール パントーン アソート – サンセット・レース 日産フェアレディZ

今回の限定モデルは、国際的な色指定基準の一つであるパントーンカラーで車体を彩り、カードや車体にカラーコードの文字を印刷した特別仕様だ。日産『フェアレディZ』や1969年フォード『マスタング ボス302』などの名車が、通常は見られない限定カラーで登場する。各モデルはレタリングでカラーコードが車体に刻まれ、造形の美しさと色の鮮やかさが際立つ仕上がりとなっていることから、コレクション性も非常に高いシリーズと言えるだろう。

ラインナップは、初代フェアレディZをベースにした街道レーサー仕様の日産『フェアレディZ』、SCCA トランザムレース参戦用に用意された1969年フォード『マスタング ボス302』、1969年に初代が登場したホットウィールのオリジナルデザインカー『ツインミル III』、フォルクスワーゲン・タイプ2をベースにした短縮カスタム仕様の『クール コンビ』、メーカー特注仕様で実車わずか69台という希少モデルの1969年『COPO カマロ』、ポルシェ930シリーズから派生したレース仕様の『ポルシェ 934/5』の全6種だ。

ホットウィール パントーン アソート - サンセット・レース ポルシェ 934/5

フェアレディZは、実車でも人気の高かったスカイライン用テールランプ（通称スカGテール）を装着。マスタング ボス302は、レギュレーションに合わせて排気量を5リッター弱に抑えながら高出力を発生するBOSS 302エンジンを搭載したモデルを再現するなど、いずれも細部までこだわった仕様となっている。

一方、マテルオリジナルのツインミル IIIは、車体中央の左右に2基のエンジンを備える大胆なレイアウトで人気を集め、2008年に新金型として登場した進化版だ。

各モデルとも価格は715円（税込）、対象年齢は3歳以上となっている。