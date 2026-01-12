ホーム 自動車 ニューモデル モーターショー 記事

厳選17名！シャッターを切らずにいられない「東京オートサロン2026」の女神たち

毎度おなじみ「東京オートサロン2026」の可愛いコンパニオンさん達を撮影してきました！

【画像全18枚】

各社プレカンの取材に駆け回る中で「この子は写真に収めたい」「読者のみなさんと共有したい」と思った子を直観で選びました。巨大な大砲みたいなレンズのカメラの中で、スマホ片手の記者にも微笑みかけてくれた、外見も内面も美しい女神たちです。

◆素敵な衣装と輝く笑顔に癒やされました

一番最初に撮ったのは右の子で、正直おへそにやられたんですが、後で通りかかったら、二人に増えていたので再度撮影させていただきました。清楚なのかセクシーなのか、両方を兼ね備えた巫女さん風衣装はなかなかの破壊力ですよね。

タイプの異なる4人の美女が、白のふわふわ系とクロのレザー風で決めて、どこを見ればいいのか錯乱しましたが、シャッターボタンはしっかり押していました。ありがとうございます！

眼鏡に弱いんです。特に理知的な雰囲気の眼鏡のお姉さん。最初見たとき、コンパニオンというよりはバリキャリ女性スタッフさん？？？と思ってちょっと怯んでいたのですが、次に通ったときに思い切って声をかけたら、しっかりポージングしてくれました。

ゆったりパンツスタイル＋タイトなジャケットでスレンダーさが際立ってたお姉さん。上品さの勝利。

日本での本格展開に力が入るメーカーは、受付嬢さんもハイレベル！　受付でサイドポニーって珍しくないですか？（とてもお似合いです）

こちらは国産メーカーの受付だけあって可愛い系でかつ黒髪清楚。この笑顔をいただけて撮った甲斐ありました。

痛車をバックに完璧にアニメチックなコスプレ。カラフルでかつギリでセクシーすぎないこの衣装も完成度が高いと思います。

開会して間もなく、大胆なスリットと美脚を撮れたらとスタッフの方とお話中のところ声をかけてみたら快く対応いただきました。しかし、あとで写真を確認したら、なんと胸にはExhibitor（出展者）のプレートが。急がせてしまってすみません＆素敵な笑顔もありがとうございます。

もはや東京オートサロンの定番とも言えるイエロー＆ブルーのお姉さま方。いつも凄い人だかりなんですが、運良く早い時間に撮れました。表情もバッチリじゃないですか？

取りを飾るのは、大電機メーカーらしい上品なツートンカラーワンピースのこの方。たまたま撮れた笑顔がめっちゃ良いなと。

やっぱり、笑顔が一番大事ですよね。

《根岸智幸》
根岸智幸

メディアビジネスコンサルタント、ソフトウェアエンジニア、編集者、ライター 根岸智幸

メインフレームのOSエンジニアを皮切りに、アスキーで月刊アスキーなど15誌でリブート、リニューアル、創刊を手がける。クチコミグルメサイトの皮切りとなった「東京グルメ」を開発し、ライブドアに営業譲渡し社員に。独立後、献本付き書評コミュニティ「本が好き！」の企画開発、KADOKAWA／ブックウォーカーで同人誌の電子書籍化プロジェクトなど。マガジンハウス／ananWebなどWebメディアを多数手がけ、現在は自動車とゲーム、XRとメディアビジネスそのものが主領域。 ・インターネットアスキー編集長（1997-1999） ・アスキーPC Explorer編集長（2002-2004） ・東京グルメ／ライブドアグルメ企画開発運営（2000-2008） ・本が好き！企画開発運営（2008-2013） ・BWインディーズ企画運営（2015-2017） ・Webメディア運営＆グロース（2017-） 【著書】 ・Twitter使いこなし術（2010） ・facebook使いこなし術（2011） ・ほんの1秒もムダなく片づく情報整理術の教科書（2015） など

