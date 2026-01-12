厳選17名！シャッターを切らずにいられない「東京オートサロン2026」の女神たち

毎度おなじみ「東京オートサロン2026」の可愛いコンパニオンさん達を撮影してきました！

【画像全18枚】

各社プレカンの取材に駆け回る中で「この子は写真に収めたい」「読者のみなさんと共有したい」と思った子を直観で選びました。巨大な大砲みたいなレンズのカメラの中で、スマホ片手の記者にも微笑みかけてくれた、外見も内面も美しい女神たちです。

◆素敵な衣装と輝く笑顔に癒やされました

一番最初に撮ったのは右の子で、正直おへそにやられたんですが、後で通りかかったら、二人に増えていたので再度撮影させていただきました。清楚なのかセクシーなのか、両方を兼ね備えた巫女さん風衣装はなかなかの破壊力ですよね。

CUSCO

CUSCO

タイプの異なる4人の美女が、白のふわふわ系とクロのレザー風で決めて、どこを見ればいいのか錯乱しましたが、シャッターボタンはしっかり押していました。ありがとうございます！

C-WEST

C-WEST

眼鏡に弱いんです。特に理知的な雰囲気の眼鏡のお姉さん。最初見たとき、コンパニオンというよりはバリキャリ女性スタッフさん？？？と思ってちょっと怯んでいたのですが、次に通ったときに思い切って声をかけたら、しっかりポージングしてくれました。

APIT

APIT

ゆったりパンツスタイル＋タイトなジャケットでスレンダーさが際立ってたお姉さん。上品さの勝利。

フォルクスワーゲン

フォルクスワーゲン

日本での本格展開に力が入るメーカーは、受付嬢さんもハイレベル！ 受付でサイドポニーって珍しくないですか？（とてもお似合いです）

BYD

こちらは国産メーカーの受付だけあって可愛い系でかつ黒髪清楚。この笑顔をいただけて撮った甲斐ありました。

マツダ

痛車をバックに完璧にアニメチックなコスプレ。カラフルでかつギリでセクシーすぎないこの衣装も完成度が高いと思います。

HC GALLARY

HC GALLARY

開会して間もなく、大胆なスリットと美脚を撮れたらとスタッフの方とお話中のところ声をかけてみたら快く対応いただきました。しかし、あとで写真を確認したら、なんと胸にはExhibitor（出展者）のプレートが。急がせてしまってすみません＆素敵な笑顔もありがとうございます。

CROSS MEMBER

もはや東京オートサロンの定番とも言えるイエロー＆ブルーのお姉さま方。いつも凄い人だかりなんですが、運良く早い時間に撮れました。表情もバッチリじゃないですか？

オーリンズ

オーリンズ

取りを飾るのは、大電機メーカーらしい上品なツートンカラーワンピースのこの方。たまたま撮れた笑顔がめっちゃ良いなと。

Panasonic

Panasonic

Panasonic

やっぱり、笑顔が一番大事ですよね。