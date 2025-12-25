ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

ルノーとカストロール、再生ベースオイル配合エンジンオイル発売…自動車メーカー初

ルノーグループはカストロールと共同で、再生ベースオイル(RRBO)を配合した新しいブランド「ルノー・カストロールGTX」シリーズを欧州で発売
  • ルノーグループはカストロールと共同で、再生ベースオイル(RRBO)を配合した新しいブランド「ルノー・カストロールGTX」シリーズを欧州で発売

ルノーグループはカストロールと共同で、再生ベースオイル(RRBO)を配合した新しいブランド「ルノー・カストロールGTX」シリーズを欧州で発売した。

ルノーグループは、この先進技術を最新のエンジンオイル仕様に導入する初の自動車メーカーとなる。欧州のディーラーネットワークで販売が開始されたRN17(5W-30)は、欧州で使用されているルノーグループ車両の50%以上に対応する。すでに発売されているRN700とRN710に加え、2026年にはRN720とAN2022が追加される予定で、ルノーグループは全モデルに対応する再生ベースオイル配合のプレミアムエンジンオイルの完全ラインナップを提供する唯一の自動車メーカーになる。

使用済みオイルは先進技術により再精製され、バージンオイルと同等の基準を満たしている。カストロールの専門知識と組み合わせることで、これらのオイルはルノーグループの技術要件を満たすか上回りながら、エンジン保護性能と保証範囲を維持している。

推定13～24%のカーボンフットプリント削減効果があることから、ルノーグループは循環型自動車産業への明確なコミットメントとして、これらのプレミアムオイルを顧客に独占的に提供することを決定した。この取り組みは使用済みオイルのリサイクルを促進し、廃棄物を削減し、原油使用量を減らし、スコープ3排出量の削減にも貢献する。

ルノーの新ブランドの潤滑油は、従来カストロール潤滑油に使用されていたバージンベースオイルの一部を再生ベースオイルに置き換えることで、製造段階での排出量を削減し、より低いカーボンフットプリントを実現している。ライフサイクル全体のカーボン強度比較は、温室効果ガスプロトコル製品ライフサイクル会計報告基準に従ってカストロールが評価した。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

ルノー（Renault）

カストロール

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES