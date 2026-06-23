『ハイエース』や『バネットバン』がベース、Carstayがキャンピングカー「SAny.VAN」展示へ…TOKYO DOG SHOW 2026

Carstay（カーステイ）は、6月26日から28日まで幕張メッセ国際展示場で開催される「TOKYO DOG SHOW（東京ドッグショー） 2026」に出展する。

【画像】Carstay SAny.VAN

展示するのは同社製造のキャンピングカー「SAny.VAN（サニーバン）」1台だ。

会期中は隣接会場で「TOKYO OUTDOOR SHOW 2026」も併催される。犬などのペット連れ来場者に加え、アウトドアや車中泊に関心の高い層へ訴求できるとして出展を決めた。

同社によると、SAny.VANの購入者の約8割が愛犬家だという。ペットとの旅と生活を想定し、用途に応じて内装設備を拡張できる点を強調する。

SAny.VANは、新車・中古、持ち込みの『ハイエース』や『バネットバン』などをベース車両にできる。ソファベッドやシンク、バッテリーなどを標準搭載し、クーラーやソーラーパネルなどの追加装備にも対応する。中古車や持ち込み車両をベースにした架装が可能で、最短1カ月半、税込242万円から納車できるという。

またCarstayは、キャンピングカーを使っていないときに利用希望者へ貸し出せるカーシェア・プラットフォームも展開する。車両オーナーが副収入を得て維持費の軽減につなげられるとしている。