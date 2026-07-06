日産、『キャラバン』『NV200バネット』の 「MYROOM」出展へ…東京キャンピングカーショー2026

日産自動車は、7月11‐12日に東京ビッグサイトで開催される「東京キャンピングカーショー2026」に、『キャラバン MYROOM』と『NV200バネット MYROOM』を出展すると発表した。

【画像】日産『キャラバン』『NV200バネット』の 「MYROOM」

「東京キャンピングカーショー」は、都内最大級のキャンピングカーイベントとして全国から最新・人気モデルが集結し、実際に見て比較・体験できる展示会だ。

今回日産が出展する「MYROOM」は、「部屋ごと出かけて憩うことができるクルマ」という新発想から生まれ、新たな車中泊のスタイルを提案するモデルである。

◆キャラバン MYROOM

日産 キャラバン MYROOM

インテリアには木目をふんだんに使い、「クルマの内装感」を徹底的に排除。シンプルでミニマルなデザイナーズホテルのような洗練された空間を実現している。

2列目には「2 in 1シート」を採用し、目的地到着後に簡単にソファーとしてアレンジできる。さらにベッドとテーブルを組み合わせることで、リビングルームモード・ベッドルームモード・ダイニングルームモードと、車内を自在にアレンジすることが可能だ。

◆NV200バネット MYROOM

日産 NV200バネット MYROOM

MYROOMのコンセプトはそのままに、1人でゆったり、2人でぴったりくつろげるナチュラルで洗練された空間を提供する。コンパクトなボディサイズながら、キャラバン MYROOMと同じ2 in 1シートを2列目に採用。2WDモデルには「コンフォートサスペンション」を搭載し、移動中も快適な乗り心地を実現している。

両モデルは全国の日産販売店で購入可能で、メーカー保証やアフターサービスも付帯する。

イベントの入場料は、前売り券が大人1日券800円・小人1日券500円。当日券は大人1日券が電子チケット1000円・紙チケット1200円、小人1日券が電子チケット600円・紙チケット800円となっている。