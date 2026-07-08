『キャラバン』と『ハイエース』ベース、ALFLEXが新型2台出展へ…東京キャンピングカーショー2026

ALFLEXは、7月11～12日に東京ビッグサイトで開催される「東京キャンピングカーショー2026」に出展する。

【画像】『キャラバン』と『ハイエース』ベースのキャンピングカー

同社はADDSET（アドセット）ブランドから、バンコンキャンピングカーの「CRESEED（クレシード）」と「CEEBUS（シーバス）」の2車種を展示する。

日産『キャラバン』ベースの「CRESEED（クレシード）」

日産『キャラバン』ベースのCRESEEDは、日常の移動から家族や仲間との旅、車中泊まで幅広い使い方を想定する。最大7名が前向きで乗車できるスタイルに加え、4名乗車で常設ベッドを組み合わせる構成も用意する。車両後部に常設ベッドを配置し、就寝のたびに大がかりな展開を行わずに過ごせる。

また室内中央には、バルクヘッドを兼ねたギャレーを置き、乗車スペースと後部の居住スペースを緩やかに分けることで、居場所と独立感を生むとしている。

トヨタ『ハイエース』ベースの「CEEBUS（シーバス）」

CEEBUSは、トヨタ『ハイエース』ベースで「日常と旅の境界をなくす」ことを目指す。両側スライドドアで乗り降りのしやすさを確保し、ギャレーと自由度の高いフリースペースを備える。荷物、くつろぎ、食事、趣味など、その日の目的に合わせて空間を柔軟に使えるとしている。

ALFLEXは、完成された使い方を押しつけるのではなく、利用者が自分の生活に合わせて価値を見つけられる車が求められているとして、2モデルを提案する。