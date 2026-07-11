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キア『PV5 パッセンジャー』向けベッドキット、トイファクトリーが販売開始　33万円から

トイファクトリーのキア『PV5 パッセンジャー』向けベッドキット。サイズ：1,850mm×1,400mm
  • トイファクトリーのキア『PV5 パッセンジャー』向けベッドキット。サイズ：1,850mm×1,400mm
  • キア『PV5 パッセンジャー』
  • 全長1,850mm × 幅1,400mmのベッドスペース
  • 分割構造のシート・マットで収納も簡単
  • 広大なラゲッジスペース
  • 片側シートを起こしたままベッドスペースを確保可能
  • 専用カップテーブル
  • 大人2名がゆったりと就寝できるダブルベッドサイズ

トイファクトリーは、キア『PV5 パッセンジャー』向けの専用ベッドキットの販売を開始した。同社は2026年5月にキア PBV（プラットフォーム・ビヨンド・ビークル）の正規ディーラー契約を締結しており、今回のベッドキットはその第一弾製品となる。

【詳細画像】トイファクトリーのキア『PV5 パッセンジャー』向けベッドキット

ベッドキットのデザインコンセプトは「EVにぬくもりを」。全長1850mm、幅1400mmのダブルベッドサイズのスペースが確保されており、大人2名が足を伸ばして就寝できる。ベッドは分割構造のシート・マットを採用しており、1枚ずつが軽量なため、女性や子どもでも手軽にセットアップが可能となっている。

全長1,850mm × 幅1,400mmのベッドスペース全長1,850mm × 幅1,400mmのベッドスペース

ベッドマット下には、キャンプギアや荷物を積載できるラゲッジスペースが設けられており、就寝スペースを展開したままでも荷物の出し入れが可能な構造となっている。また、片側シートを起こしたままベッドスペースを残せる設計により、乗車・積載・休憩を柔軟に両立できる。右側には専用カップテーブルも設定されている。

ベッドマットの生地は、伝統的な「尾州織」と「プレミアムスエード」の2種類から選択可能。家具色には新色の「モカホワイト」が採用されており、PV5 パッセンジャーの内装色に合わせたやわらかで上品な雰囲気が演出されている。外装にはウッド調デカールが設定されており、先進的なEVデザインにナチュラルな温もりが加えられている。

キア『PV5 パッセンジャー』キア『PV5 パッセンジャー』

各税込み価格は以下の通り。専用ベッドキット（ファブリック）が33万円、専用ベッドキット（プレミアムスエード）が34万1000円、専用ラゲッジ家具が18万9200円、専用サイドボードが2万7500円、専用カップテーブルが3万8500円、専用ウッド調デカールが3万8500円。ベッドキット・ラゲッジ家具・サイドボード（両側2枚）・カップテーブルをまとめたコンプリートパッケージは56万1330円（10％OFF）で提供される。

キア・PV5 パッセンジャー専用ベッドキットは、7月11日・12日に東京ビッグサイトで開催される「東京キャンピングカーショー2026」のトイファクトリーブースでも展示される。

分割構造のシート・マットで収納も簡単分割構造のシート・マットで収納も簡単大人2名がゆったりと就寝できるダブルベッドサイズ大人2名がゆったりと就寝できるダブルベッドサイズ
《ヤマブキデザイン》

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