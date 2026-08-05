クルマ旅の滞在予約サービス「MOBILITY LOUNGE」開始、空き駐車場や未活用スペースを滞在拠点として活用…CCC

カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社（CCC）は、新たなカーライフ提案として、クルマ旅の滞在予約サービス「MOBILITY LOUNGE」を開始した。

サービスは、地域にある空き駐車場や未活用スペースを滞在拠点として活用し、専用アプリから予約・決済・利用ができる仕組み。移動そのものと、土地ならではの滞在体験を組み合わせるとしている。

CCCは、目的地への移動だけでなく「移動そのもの」や「滞在時間の質」を重視する関心が高まっていることを背景に挙げる。国内のキャンピングカー市場は拡大しており、2023年の販売総額は1000億円規模を突破し、過去10年間で約3倍に成長したという。

また、2025年の訪日外国人数は4268万人となり、欧米豪を中心に長期滞在や自然・地域文化を体験する旅への関心が高い一方、地方では受け入れ環境づくりが課題という。

「MOBILITY LOUNGE」の提供エリアは4拠点で、うち2拠点はサービス提供中、2拠点は2026年8月中旬以降に順次オープン予定だ。

利用料金は例として1500円／時からで、拠点ごとに異なる。まずは福島県、三重県から開始し、長崎県・栃木県へ順次展開する。

拠点は、

・EVガーデン福島（福島県福島市北町2-32）

・いなべ市梅林公園（三重県いなべ市藤原町鼎851番）

・ボートレース大村（長崎県大村市玖島1丁目15-1、8月中旬オープン予定）

・PHIARO MOBILITY HUB - SHINOI RING（栃木県宇都宮市篠井町前山1804、9月中旬オープン予定）、だ。

CCCは、遊休地や空き駐車場を活用したクルマ旅向け滞在拠点の予約をアプリ上で完結させることや、地域資源を活用した持続可能なサービス設計を掲げる。

さらに、地域への来訪を促す滞在拠点づくりに参画する事業者・施設運営者・自治体・土地オーナーを募集している。