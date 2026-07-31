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注意!! 車中泊のエコノミークラス症候群、日本赤十字社が対策を紹介…熊本地震

エコノミークラス症候群予防のポイント
  • エコノミークラス症候群予防のポイント
  • 自衛隊の給水車（熊本県氷川町、7月30日）
  • 自衛隊の給水車（熊本県氷川町、7月30日）
  • 日本製紙工場の煙突崩落現場（熊本県八代市、7月29日）
  • ガソリンスタンドに長蛇の列（熊本県宇城市、7月30日）

日本赤十字社は、7月28日に発生した令和8年熊本地震を受け、救護班を派遣して被災者への医療救護などを実施している。あわせて、車中泊や避難所生活で注意すべき「エコノミークラス症候群（深部静脈血栓症・肺塞栓症）」のリスクと予防策を紹介している。

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熊本県の第4回災害対策本部会議資料によると、7月29日14時時点で県内には432か所の避難所が開設され、8886人が避難している。このほか、自宅や車内で避難生活を送る人もいるという。

日本赤十字社は、暑さが続く避難生活は被災者の心身に大きな影響を及ぼすとしている。特に、高齢者や子どもなどの災害時要配慮者は影響を受けやすいことから、日頃から実施している「災害時生活支援講習」の内容の一部として、避難生活で注意したい病気や症状、その予防方法を紹介している。

エコノミークラス症候群は、避難所などの限られた空間や車中泊で、長時間にわたり自由に体を動かせない状態が続くことで発症する恐れがある。血行が悪くなることで血栓（血のかたまり）ができ、足の腫れや痛みなどを伴う深部静脈血栓症を引き起こすことがある。

さらに、この血栓が肺の血管に詰まると、息苦しさや胸の痛みなどの症状を伴う肺塞栓症を発症する場合がある。症状は軽症から重症までさまざまだが、命に関わるケースもあるため、少しでも異変を感じた場合は速やかに医療機関を受診するよう呼びかけている。

日本赤十字社は、エコノミークラス症候群の予防策として、窮屈な空間で長時間過ごさないこと、水分を十分に摂取すること、定期的に体を動かすこと、弾性ストッキングを着用することを挙げ、車中泊や避難生活では意識的に体を動かし、血流を保つことが重要だとしている。

《高木啓》

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