妊娠中から産後まで、ママを支える『4WAY円座クッション』、カーメイト「エールベベ」が発売

カーメイトのベビー用品ブランド・エールベベから、産前から産後まで長く使える円座クッション『エールベベ・4WAY円座クッション イブル ライトグレー』が発売された。価格はオープン。同社公式オンラインショップでの税込み価格は4950円。

【画像】エールベベ・4WAY円座クッション イブル ライトグレー

同製品は、痛みや体形に合わせて開き具合を調節できるU字型を採用。産後のデリケートな部分への配慮はもちろん、妊娠中・日常生活・ドライブ時まで幅広く対応する4WAY仕様となっている。

4WAYの使い方は、産後のデリケートゾーンの痛み緩和（1WAY）、日常使いの姿勢サポートクッション（2WAY）、妊娠中の背もたれ（3WAY）、ドライブ時のシートクッション（4WAY）に対応している（なお、車内で使用する場合、運転席および滑りやすい座席での使用は非推奨）。

カーメイト・エールベベ『4WAY円座クッション イブル ライトグレー』

カバーには、マタニティアイテムでトレンドのイブル調の生地（ライトグレー、ポリエステル97％・ポリウレタン3％）が採用されており、リビングやオフィスでもインテリアに自然になじむデザインとなっている。サラッとした手触りで夏場でもべたつきにくく、カバーは取り外して洗濯可能だ。

中材には、同社のチャイルドシートやジュニアシートの座面・背面、新生児クッションなどで採用実績のある高密度クッション（ポリウレタン100％）が使われている。長期間使用してもへたりにくく、通気孔によって長時間使用時のムレも軽減される。また、開口部に向かって傾斜した形状により、太ももへの圧迫感が軽減され、自然な姿勢がサポートされる。

カーメイト・エールベベ『4WAY円座クッション イブル ライトグレー』

製品サイズは約H6.5×W35×D34cm、重量は約310gと軽量・コンパクト設計で、産後の外出や帰省、車移動時にも持ち運びやすい仕様となっている。なお、本品はチャイルドシート・ジュニアシートには使用できない。

エールベベは、カーメイトのチャイルドシートブランドとして1999年にスタート。フランス語で翼を意味する「エール」と赤ちゃんを意味する「べべ」を合わせた造語で、天使をイメージしたブランド名となっている。