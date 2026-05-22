ホーム プレミアム ビジネス 記事

LFPは規制面でも優位へ。2036年に向けた日本勢の針路…KPMGコンサルティング 轟木光氏［インタビュー］

LFPは規制面でも優位へ。2036年に向けた日本勢の針路…KPMGコンサルティング 轟木光氏［インタビュー］
  • LFPは規制面でも優位へ。2036年に向けた日本勢の針路…KPMGコンサルティング 轟木光氏［インタビュー］
  • 「電池戦争2036」10年後の産業地図－技術・地政学・規制が同時に書き換える世界－ セミナー資料
  • 「電池戦争2036」10年後の産業地図－技術・地政学・規制が同時に書き換える世界－ セミナー資料
  • 「電池戦争2036」10年後の産業地図－技術・地政学・規制が同時に書き換える世界－ セミナー資料

バッテリー技術・環境規制・地政学が同時多発的に動く現在、バッテリー産業の構造変化を10年単位で俯瞰することこそが企業戦略の核心である。

2026年6月18日に開催されるオンラインセミナー『「電池戦争2036」10年後の産業地図－技術・地政学・規制が同時に書き換える世界－』に登壇する KPMGコンサルティング株式会社 プリンシパルの轟木光氏に聞いた。

バッテリーの多様化が始まった

2025年は、多くの国でBEV販売シェアが微増・微減にとどまった。こうした数字を根拠に、BEV市場の成長鈍化を指摘する声もある。しかしながら KPMGコンサルティング株式会社 プリンシパルの轟木光氏の見立ては異なる。

「今後BEVは、エンジンやハイブリッドとの選択肢の中で、用途や嗜好に応じて選ばれる構図が定着していくでしょう。その中でBEVも徐々に伸びていく。これは産業として正常な進化の過程だと考えます」

BEV市場の正常進化を裏付けるもう一つの根拠として、轟木氏が注目するのが電池技術の多様化である。LFPかNCMか、という単純な二択は終わり、用途や要求仕様に応じたバッテリーの電池の使い分けが進んでいくという。

「ハイブリッドが普及する段階で、燃費型なのかパワー型なのかといった形でポートフォリオが広がりました。まさに今、BEVのバッテリーで同じことが起きています」

轟木氏は、多様化するバッテリーを大きく三つのクラスターに分類する。

「電池戦争2036」10年後の産業地図－技術・地政学・規制が同時に書き換える世界－ セミナー資料

1.高性能型
NCM（ニッケル・コバルト・マンガン三元系）が主力。今後半固体・凝集態・全固体電池へと移行が進む可能性もある。エネルギー密度が高く急速充放電にも対応しており、ラグジュアリーカーや長距離に対応したBEV、およびPHEV/REEVにも適した領域だ。

2.量販主流型
これをLFPが担う。バイポーラ構造、超急速充電対応などバリエーションが広がっているが、コアとなるのはコストを抑えながら実用的な航続距離を実現するLFPだ。「現段階のBEVの主流は、まさにこのLFPです。量販から一部の上位グレードまでをしっかりカバーしていく電池界の標準電池と言えます」

3.コスト・特定用途型
これにあたるのが、定置用LFPや、市販が始まったばかりのナトリウムイオン電池だ。エネルギー密度・充電性能は上位帯には劣るものの、将来的なコストメリットが期待される。商用車・短距離配送、低価格帯BEV、さらには12V系の鉛蓄電池の代替領域まで用途が想定される。

「これからは、バッテリーはこれだけやればいい、というわけではありません。用途・市場・規制が何を求めているかによって、それぞれ使い分けていく。それぞれに強みを持つ会社・サプライヤーが強力に進めていく。そういうポートフォリオがまさに今、生まれようとしています」

中国GB38031-2025を土台として考える

電池を語るうえで轟木氏がもう一つの軸として強調するのが、規制の動向だ。BEVバッテリーを巡る規制は中国・欧州・米国・日本でそれぞれ異なるが、どの点に注目すればいいのか。

「電池戦争2036」10年後の産業地図－技術・地政学・規制が同時に書き換える世界－ セミナー資料

轟木氏がまず挙げるのが、中国の新規格 GB38031-2025 である。2026年7月から施行される。熱暴走・熱拡散、すなわち発火・爆発を起こさないことが最も厳しく問われる領域であり、現時点で、熱暴走・熱拡散に関する要求が非常に厳しい規制の一つとして、中国の新規格GB38031-2025が注目されている。

「車体下面からの突き上げがあっても爆発させない、熱暴走が起きても拡散させない。これが電池の最も根本的な安全要件です。その厳しさで言えば、今は中国基準は非常に厳しい水準にある。熱暴走・熱拡散という点でこれを土台にすべきだと考えます」

また、2025年に公布されたGB 29743.2-2025では、EV用冷却液に関する技術要求が示され、低電気伝導性を備えた冷却材への対応が重要になっている。

「去年、冷却材市場が急に盛り上がったのはまさにこれが理由です。低導電性材を使わなければならなくなり、コスト構造も変わりました。これらの規制に最も適合しやすい電池はLFPであり、一方で、NCMでは安全対策や熱管理の設計負荷が相対的に高まる可能性があり、規制対応コストを含めた検討がより重要になると見ています」

轟木氏は GB38031-2025 を単なる安全基準としてではなく、産業政策・競争戦略の文脈で解読する。

「昨年発表され、2026年3月に採択された中国の第15次5カ年計画では、『量から質へ』という明確なメッセージが出されました。中国の自動車会社が世界市場で競争力を持つためには、安全性を含む品質を担保しなければならない。その意思がこの基準に明確に表れています」


《佐藤耕一》
佐藤耕一

日本自動車ジャーナリスト協会会員 佐藤耕一

自動車メディアの副編集長として活動したのち、IT企業にて自動車メーカー・サプライヤー向けのビジネス開発を経験し、のち独立。EV・電動車やCASE領域を中心に活動中。日本自動車ジャーナリスト協会会員

+　続きを読む

あわせて読みたい

特集

セミナー・イベント

有料会員記事

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES DreamNews