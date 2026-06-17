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7/30申込締切 ドイツの自動車産業の業績は政府支援で回復するか？

7/30申込締切 ドイツの自動車産業の業績は政府支援で回復するか？
  • 7/30申込締切 ドイツの自動車産業の業績は政府支援で回復するか？

株式会社イードは、「ドイツの自動車産業の業績は政府支援で回復するか？」を2026年8月3日（月）に開催します。開催前日（土日祝の場合は前営業日）の夕刻に視聴のためのご案内を準備いたします。ログイン後マイページよりご確認ください。

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開催日時：2026年8月3日（月）16:00～17:30
申込締切：2026年7月30日（木）正午
参加費：通常1名につき24,750円（税込）
※レスポンスビジネス プレミアム会員なら月額9,000円で本セミナー含め有料会員限定コンテンツを利用し放題。スタンダード会員は月額980円で本セミナーを13,200円で視聴可能かつ有料会員限定記事が読み放題。この機会にぜひご登録ください(詳細)。
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＜講師＞
在独ジャーナリスト 熊谷 徹 氏

ドイツ自動車業界は、依然として深刻な危機から抜け出していない。2026年5月にドイツで生産された乗用車の台数は前年同期比で18％、輸出台数も19％減った。自動車工業会（VDA）は、モビリティー電化や人件費の高さなどが原因となって、自動車産業で雇用されている市民の数は、2035年には2019年比で23万5000人減るという悲観的な予測を発表した。
一方、BEVの販売台数は徐々に増えつつある。欧州連合（EU）のCO2排出量規制強化とOEMによる値引きの影響で、ドイツでは2025年にBEVの新規登録台数が前年比で43％増加した。今年1月～4月のドイツでのBEV販売台数も前年同期比で41％増えた。
メルツ政権は自動車産業のために様々な支援策を打ち出している。たとえば同政権は、前政権が廃止したBEV購入補助金を復活させた。2026年から3年間にわたり、低所得・中所得層向けに、約80万台のBEVやPHEVなどに対して、約30億ユーロ（5550億円）の補助金を交付する。補助金復活により、2026年にドイツでのBEV販売台数はさらに増えると予想される。
メルツ政権の支援策は自動車業界の成長率を回復させるだろうか？36年前からドイツで取材・執筆している元NHKワシントン特派員が、自動車業界の最新状況を現地から報告する。

1. 2025年のドイツ自動車業界の苦境
2. ドイツ自動車工業会（VDA)が雇用削減について悲観的な予測
3. 2025年にドイツのBEV新規登録台数が急増
4. メルツ政権の自動車業界への支援措置
5 . 欧州市場に対する攻勢を強める中国メーカー
6. 質疑応答


インタビュー

※準備中

プロフィール

熊谷 徹 氏
在独ジャーナリスト

1982年 早稲田大学政経学部経済学科卒業後、日本放送協会(NHK)に入局
1987年 日本放送協会報道局・特報部（国際部）に配属。
1988年 NHKスペシャル「アメリカで何が起きているか:誰もが誰もを訴える」取材（アメリカ各地）
　　　 NHKスペシャル「アメリカで何が起きているか:ブッシュ大統領候補」取材（アメリカ各地）
1989年 NHKスペシャル「過ぎ去らない過去」取材（ ドイツ・ポーランド）昭和天皇崩御取材（東京）
1989年 日本放送協会ワシントン支局に配属。
　　　 米ソ首脳会談、米ソ外相会談取材（モスクワ・ワシントン・マルタ）
　　　 サンフランシスコ大地震取材、ベルリンの壁崩壊取材、
　　　 NHKスペシャル「代理母産業」取材（アメリカ各地）
1990年 NHK退職後、ドイツ・ミュンヘン市に移住。
　　　 ドイツ統一後の変化、欧州の安全保障問題、欧州経済通貨同盟などをテーマとして取材・執筆活動を行う。
　　　 主な執筆誌「VOICE」、「世界」、「中央公論」、「エコノミスト」、「アエラ」など。
【主な著書】
「脱原発を決めたドイツの挑戦・再生可能エネルギー大国への道」（角川ＳＳＣ新書）、「偽りの帝国・緊急報告フォルクスワーゲン排ガス不正の闇」（文芸春秋社）、「日本の製造業はIoT先進国ドイツに学べ」、2007年「ドイツは過去とどう向き合ってきたか」で 平和・協同ジャーナリスト基金（PCJF)　奨励賞を受賞し、2026年6月に、30冊目の著書『排外主義と闘うドイツ』（高文研）を出版。
【連載中の主なメディア】
新潮社フォーサイト、日経ビジネス、日経ESG、ウエッジ、朝日新聞社SDGs Action !、毎日新聞出版エコノミスト、日刊工業新聞、電気新聞、保険毎日新聞

主催：株式会社イード

オンラインセミナー概要

・Microsoft Teamsを使用したライブ配信です。アカウント無でもPC、タブレット、スマホなどから視聴可能です。
・セミナー中は音声での会話はできません。webで質問を記入して講師に質問ができます。
・開催前日（土日祝の場合は前営業日）の夕刻に視聴用のURL、PDF資料、質問記入先を準備いたします。
　レスポンスへログインしてマイページよりご確認ください。

注意事項

・オンラインセミナーは、インターネット経由でのライブ中継ですので、回線状態などにより、画像や音声が乱れる場合があり、また、状況によっては、講義を中断し、再接続して再開する場合があります。
・万が一、インターネット回線状況や設備機材の不具合により、開催を中止する場合があります。この場合、受講料の返金で対応させていただきます。
・参加費は通常1名につき24,750円（税込）です。複数名で視聴する場合は視聴する人数分のお申込が必要です。

連絡先

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《レスポンス編集部》

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