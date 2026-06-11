ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

知見を『パジェロ』新型にも生かす、三菱ラリーアートが『トライトン』3台で参戦へ…AXCR 2026

AXCR2026 参戦車両の三菱トライトン
  • AXCR2026 参戦車両の三菱トライトン
  • 三菱 パジェロ 新型を予告する画像

三菱自動車が技術支援するチーム三菱ラリーアートは、8月にタイで開催されるアジアクロスカントリーラリー（AXCR）に、ピックアップトラック『トライトン』3台体制で参戦する。

【画像全2枚】

チームは5月中旬、タイ北東部のカオヤイ国立公園周辺のオフロードコースで、AXCR本番を想定した7日間の耐久試験を実施した。競技区間と同等距離の走行を行い、AXCR連覇に向けて改良した『トライトン』が狙い通りに仕上がっていることを確認した。

AXCRはアップダウンの激しい山岳地帯や、狭く険しい密林地帯に加え、スコールによる泥濘路や川渡りといった悪路、草原や農道など比較的フラットで高速の未舗装路まで含む。高温・多湿な気候も重なり、東南アジア特有の過酷なコースが特徴だ。2026年は6日間で約2000kmを競う。

チーム三菱ラリーアートは、昨年に続く連覇を狙い、『トライトン』のポテンシャルを引き出すため運動性能を高めた。前後重量バランスの改善に加え、サスペンションをファインチューニングして四輪の接地性を高め、操縦安定性と旋回性を向上させた。エンジンは低中速域の応答性を高め、ドライバビリティと走破性の向上を図った。

総監督の増岡浩氏は「AXCRでは状況によっては一般走行で路面から受ける車体への衝撃の30倍以上の負荷がかかると言われている」とした上で、4年間の参戦で得た技術情報がラリーカーの戦闘力向上だけでなく、市販車の商品力強化の参考にもなっていると説明した。さらに、その知見は『トライトン』に限らず、今秋に世界初披露する新型『パジェロ』にも生かす、としている。

大会は2026年8月9日（日）から15日（土）までタイ国内で行われる。パタヤでセレモニアルスタートを切り、カオヤイ国立公園などを経て、ナコーンサワン、カンペーンペットを北上し、ピッサヌロークでゴールする。総走行距離は約2000kmを予定する。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

三菱 パジェロ

三菱自動車

ラリーアート

三菱 トライトン

ピックアップトラック

注目の記事

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES DreamNews