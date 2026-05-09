「AUTECHブルーいい！」日産 エルグランド『AUTECH』先行公開にSNS興奮！「幅広い層に受けそう」の声も

日産モータースポーツ＆カスタマイズは8日、今夏発売を予定している新型日産『エルグランド』をベースにしたカスタムカー「AUTECH（オーテック）」のデザインを、標準モデルの正式発表に先駆けて公開した。SNSでは、「オーテックエルグランドカッケー」「AUTECHブルーいい！」など、話題になっている。

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◆ブランドのフラッグシップとなる「エルグランド オーテック」

新型エルグランドは、16年ぶりのフルモデルチェンジが予定されている高級ミニバン。2025年10月の「ジャパンモビリティショー2025」で初公開され、注目を集めていた。

新型は、第3世代となる日産のハイブリッドシステム「e-POWER」と進化した電動駆動4輪制御技術「e-4ORCE」を搭載。さらにインテリジェントダイナミックサスペンションを採用することにより、乗員全員が感じられるプレミアムミニバンにふさわしい乗り心地の良さや、エルグランドのDNAである「運転の楽しさ」をさらにレベルアップさせた。威風堂々としたデザインや、プライベートラウンジのような空間をめざしたという広々とした洗練されたインテリアが特徴だ。

日産 エルグランド AUTECH

今回、先行して公開された「エルグランド オーテック」は、オーテックブランドのフラッグシップモデルとなり、様々な装備を追加することでブランドコンセプトである「プレミアムスポーティ」を内外装で体現したモデルとなる。

エクステリアには、オーテック発祥の地である湘南・茅ヶ崎の海にインスパイアされたデザインのアイテムを装備。海面の煌めきを表現したドットパターンのフロントグリルを大きく配し、海を進むボートの後方に生じる波のパターン「航跡波」をモチーフとした模様を取り入れたシグネチャーLEDを採用した。

また、波打ち際の白波をモチーフにデザインしたメタル調フィニッシュパーツをボディ下部に装備することで低重心とワイドスタンスを演出。ダーク金属調塗装の専用18インチアルミホイールは、オーテックの頭文字“A”をモチーフにしつつ、海の中に差し込む光を表現した。

日産 エルグランド AUTECH

インテリアは、シートやドアトリム、インストパネルなど、全体をブラック基調でコーディネートし、オーテックブランドを象徴するブルーステッチを随所に配した。またシートには、よりしっとりとした触感にこだわって開発したプレミアムナッパレザーを新たに採用したほか、シート、ドアトリムに、漣（さざなみ）からインスパイアされた専用のキルティングデザインを施し、よりプレミアムで特別感のある室内空間としている。

◆SNSでの反応は

X（旧Twitter）では、「オーテックエルグランドカッケー」「AUTECHブルーいい！」「自然光、それも晴れた陽の光の下だと余計にデザインか際立つ感じがする」「いいデザインしてると思う」「スタイリッシュながら威厳ある感じで幅広い層に受けそう」「やっぱ日産のデザインは絶妙で良き」「新型エルグランドのグリルとAUTECHのデザイン、相性よいどすな」「ライト下のドットも、2代目エルグランドのオマージュだったり？」など、特にそのデザインについてさまざまな意見が飛び交い話題となっている。

このほか、「メチャメチャメチャカッコいいやんけ!! お値段高いんだろうなぁ～」といった価格に対する予想や、「アルヴェルに対抗出来るデザインとスペックを備えているので今度こそ王者奪還を成し遂げて欲しいですね！」など、トヨタ『アルファード』『ヴェルファイア』と比較するコメントも多く見られる。

日産 エルグランド AUTECH