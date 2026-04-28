ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

フィアット600e、京都市公用車に寄納…日伊国交160周年と姉妹都市60周年を記念した特別デザイン

・ステランティスジャパンが電気自動車フィアット600eを京都市の公用車として寄納し、4月24日に京都市役所で寄納式が行われた。

・寄納車には「都白地波（みやこしらぢになみ）」と名付けられた京都市専用の特別デザインが施され、ホワイトボディに波のモチーフと脱炭素条例のロゴが配置された。

・寄納の背景には、2025年の京都市とフィレンツェ市の姉妹都市提携60周年、および2026年の日伊国交樹立160周年という節目がある。

特別なフィアット600eが京都市公用車に
  • 特別なフィアット600eが京都市公用車に
  • 特別なフィアット600eが京都市公用車に
  • 特別なフィアット600eが京都市公用車に
  • 特別なフィアット600eが京都市公用車に
  • 特別なフィアット600eが京都市公用車に
  • 特別なフィアット600eが京都市公用車に
  • 特別なフィアット600eが京都市公用車に
  • 特別なフィアット600eが京都市公用車に

ステランティスジャパンは4月27日、フィアットの電気自動車『600e』を、京都市の公用車として寄納したと発表した。

【画像】特別なフィアット600eが京都市公用車に

4月24日、京都市役所（京都市中京区）で寄納式が執り行われ、京都市長の松井孝治氏、在大阪イタリア総領事館総領事のフィリッポ・マナーラ氏、大黒商会代表取締役の井上雅文氏、そしてステランティスジャパン代表取締役社長の成田仁氏が出席した。

式典は日伊両国の国旗が掲げられた正庁の間で行われ、成田社長から目録が松井市長に手渡された。松井市長からは感謝状が贈呈された。

■寄納の背景

特別なフィアット600eが京都市公用車に特別なフィアット600eが京都市公用車に

京都市は2025年、イタリア・フィレンツェ市との姉妹都市提携60周年を迎えた。両市は文化・芸術・学術など多岐にわたる分野で交流を重ねてきた。また2026年は日本とイタリアの外交関係樹立160周年にあたる節目の年でもある。これらを記念し、イタリアの国民車として長い歴史を持つフィアットの電気自動車が公用車として選ばれた。

京都市は2004年に全国で初めて地球温暖化対策に特化した条例を制定し、2019年には「2050年までにCO2排出量正味ゼロ」を目指すことを表明している。日本を代表する環境先進都市として、長年にわたり持続可能な都市づくりを推進してきた。

■ベース車両は「La Prima」

特別なフィアット600eが京都市公用車に特別なフィアット600eが京都市公用車に

ベース車両の「600e La Prima」は、イタリアンデザインと電動技術を融合させたコンパクトSUVだ。

54kWhのバッテリーを装備し、一充電航続距離（WLTCモード）は493km。普通充電および急速充電に対応している。

静粛で滑らかな走りと十分な航続距離を備え、都市部での公用車用途に適しているという。

■京都市専用の特別デザイン「都白地波」

特別なフィアット600eが京都市公用車に特別なフィアット600eが京都市公用車に

寄納車には「都白地波（みやこしらぢになみ）」と名付けられた特別デザインが施された。ホワイトのボディは「清浄」や「はじまり」を象徴し、千年を超える京都の美意識を表現している。ボディにあしらわれた「波」のモチーフは、伝統を守りながら変化を受け入れてきた京都の精神性への敬意を込めたものだ。

リアには、京都市地球温暖化対策条例の愛称「2050京（きょう）からCO2ゼロ条例」のロゴも配置されている。

ステランティスジャパンは、フィアット、ジープ、プジョー、シトロエン、DSオートモビル、アルファロメオ、アバルトなど多彩なブランドを通じ、日本市場での電動化を推進している。今後も電動化を含む幅広いパワートレインの選択肢を通じて、持続可能な社会の実現に貢献していく方針だ。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

フィアット 600

フィアット（Fiat）

ステランティス

電気自動車 EV、PHEV、BEV

注目の記事

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES