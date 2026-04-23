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フィアット『600ハイブリッド』 、200台限定の「カフェラテ」発売…439万円

・フィアット 600 ハイブリッドの限定車「ラ プリマ カフェラテ」が200台限定で4月23日より全国の正規ディーラーで発売、価格は439万円。

・エクステリアはクレマカプチーノのボディカラーにホワイトのアクセントを組み合わせ、ドアミラーカバーや各エンブレムをホワイトで統一した「ホワイトパッケージ」を採用。

・インテリアには新色グラファイトとアイボリーのツートーンエコレザーシートをフロントに特別装備し、上質な室内空間を演出。

フィアット 600 Hybrid La Prima Caffelatte
  • フィアット 600 Hybrid La Prima Caffelatte
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ステランティスジャパンは、フィアットのコンパクトSUV『600 Hybrid』の限定車「600 Hybrid La Prima Caffelatte」を200台限定で、4月23日に全国のフィアット正規ディーラーで発売した。価格は439万円だ。

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ベースとなる「600 Hybrid La Prima」は、スタイリッシュなフィアットデザインにクラストップレベルの燃費性能と充実した運転支援機能を備えたコンパクトSUVだ。低速走行時には100%電動走行も可能なハイブリッドシステムを搭載し、心地よい加速と滑らかな走りを実現している。また、大容量のラゲッジスペースやハンズフリーで開くパワーリフトゲートなど実用性も高く、都市部での移動から週末の外出まで幅広いライフスタイルに対応する。

今回の限定車は、2025年9月に発売した限定車「600 Hybrid Crema Cappuccino」に続き、イタリア人が愛するカフェ文化に着想を得たモデルだ。カプチーノに対してスチームミルクをたっぷり加えたカフェラテをイメージし、ホワイトのアクセントを随所に取り入れることで「ミルク感」を高めた表現としている。

フィアット 600 Hybrid La Prima Caffelatteフィアット 600 Hybrid La Prima Caffelatte

エクステリアは、クレマカプチーノモデルで好評を博したボディカラーをベースに、ホワイトのアクセントを組み合わせた「ホワイトパッケージ」を採用。ドアミラーカバー、フロントの600エンブレム、リアのフィアットエンブレムをホワイトで統一し、柔らかく軽やかな印象を際立たせている。

フィアット 600 Hybrid La Prima Caffelatteフィアット 600 Hybrid La Prima Caffelatte

インテリアには、新色グラファイト（落ち着いた濃い灰色）とアイボリーのツートーンエコレザーによるフロントシートを特別装備。リアにはグラファイトのエコレザーシートを採用し、シックな色調に明るさを添える配色が上質な室内空間を演出する。

主な特別装備は、グラファイト／アイボリー ツートーン エコレザー シート（フロント）、ホワイトパッケージ（ドアミラーカバー、フロント600エンブレム、リア フィアット エンブレム）だ。

フィアットは1899年にイタリア・トリノで創業された自動車ブランドで、125年以上にわたりイタリアンデザインの美しさと革新性を兼ね備えたモデルを生み出してきた。

《森脇稔》

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