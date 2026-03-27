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「日本でも6MTを出してええええ～」フィアット『600』欧州でのガソリン6速MT仕様登場に、SNSでは期待の声

フィアット600ペトロール
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フィアットは、『600』シリーズのラインアップを欧州で拡大し、マニュアルトランスミッション搭載の「600ペトロール」を発表した。SNSでは、「フィアットのエンジン制御はきめ細かい」「とうとうガソリンまで」など、話題になっている。

【詳細画像】フィアット 600ペトロール

シンプルで直接的な運転体験を好む顧客向けに開発されたモデルで、既存の電気自動車およびハイブリッド車に加わる新たな選択肢となる。

600ペトロールの心臓部には、100馬力を発生する新開発のターボエンジンを搭載。このエンジンは、サイレントタイミングチェーン、可変ジオメトリーターボチャージャー、350バールの高圧直噴システムなどの新技術を採用し、高効率と優れた応答性、長期的な信頼性を実現している。洗練された内部機構により、日常使用において滑らかで効率的な走りを提供する。

フィアット600ペトロールフィアット600ペトロール

600ストリートは、ダイナミックな存在感を高めるツートンカラーの外装でデビュー。フィアットロゴ、ドアハンドル、フロントグリルのブラックディテールがコントラストと輪郭を加え、リアの「ストリート」バッジがそのアイデンティティを強調する。特徴的な18インチブラックホイールが、自信に満ちた都会的なスタンスを完成させる。

インテリアも同様の表現意図を反映している。ブラックのオーバーヘッドライニングが集中力を高めるダイナミックな雰囲気を創出し、ブラックダッシュボードが外装アクセントとのスタイリスティックな一貫性を確保。ブラック&ホワイトのシートが、キャビンを明るくする清潔で現代的なコントラストを加え、この特別仕様車の新鮮で都会的な個性を際立たせている。

フィアット600ペトロールフィアット600ペトロール

X（旧Twitter）では、「フィアットのエンジン制御はきめ細かい」「すごく優れていると思う」「とうとうガソリンまで」「FIATの600とパンダは日本でも6MTを出してええええ～」など、期待の声が寄せられた。

《鴛海千穂》

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