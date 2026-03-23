フィアット600、ガソリン6速MT仕様を欧州で追加…100馬力ターボエンジン搭載

フィアットは、「600」シリーズのラインアップを欧州で拡大し、マニュアルトランスミッション搭載の「600ペトロール」を発表した。

【画像】フィアット600ペトロール

フィアット600ペトロール

シンプルで直接的な運転体験を好む顧客向けに開発されたモデルで、既存の電気自動車およびハイブリッド車に加わる新たな選択肢となる。

600ペトロールの心臓部には、100馬力を発生する新開発のターボエンジンを搭載。このエンジンは、サイレントタイミングチェーン、可変ジオメトリーターボチャージャー、350バールの高圧直噴システムなどの新技術を採用し、高効率と優れた応答性、長期的な信頼性を実現している。洗練された内部機構により、日常使用において滑らかで効率的な走りを提供する。

フィアット600ペトロール

新開発の6速マニュアルトランスミッションと組み合わせることで、より直感的でつながりのあるドライビングフィールを実現。これはフィアットが伝統的に追求してきた、人間中心の誠実なモビリティの理念に沿ったものだ。

これらの技術革新により、優れた耐久性と低いオイル消費量という実用的なメリットをもたらす。新型ガソリンパワートレインは全グレードで選択可能となり、600ファミリー全体でガソリン仕様を選べるようになる。

600ペトロールのデビューを記念して、フィアットは特別仕様車「600ストリート」を導入する。限定2000台で生産されるこのモデルは、新パワートレインに大胆で表現力豊かな都会的アイデンティティを与える。

フィアット600ペトロール

600ストリートは、ダイナミックな存在感を高めるツートンカラーの外装でデビュー。フィアットロゴ、ドアハンドル、フロントグリルのブラックディテールがコントラストと輪郭を加え、リアの「ストリート」バッジがそのアイデンティティを強調する。特徴的な18インチブラックホイールが、自信に満ちた都会的なスタンスを完成させる。

インテリアも同様の表現意図を反映している。ブラックのオーバーヘッドライニングが集中力を高めるダイナミックな雰囲気を創出し、ブラックダッシュボードが外装アクセントとのスタイリスティックな一貫性を確保。ブラック&ホワイトのシートが、キャビンを明るくする清潔で現代的なコントラストを加え、この特別仕様車の新鮮で都会的な個性を際立たせている。