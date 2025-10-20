ダイハツ『ロッキー』改良新型、新グリルで表情変化...インドネシアで発表

ダイハツは、小型SUV『ロッキー』の改良新型をインドネシアで発表した。

【画像】ダイハツ・ロッキー 改良新型（インドネシア仕様）

「Shift The Vibes」をコンセプトに、若者のライフスタイルに合わせてよりスポーティでスタイリッシュなデザインに刷新された。

外観では新しいハニカムグリルを採用し、アグレッシブでアクティブな印象を演出。ADS仕様では、フロントグリルカバーやフロントバンパーカバー、デイタイムランニングライト（DRL）を新たに装備し、ラギッドスポーティな特徴を強調している。

サイドビューでは新しいボディステッカーでより動的な外観を実現。リア部分にはリアバックドアガーニッシュとリアバンパーカバーを追加し、タフでスタイリッシュな印象を高めている。

内装では、ヘッドライニングを含む全面ブラックインテリアを新採用。エアコンレジスター、ドアインナーハンドル、センターコンソールガーニッシュにはダークガンメタルのアクセントを配し、ブラックグロスステアリングホイールベゼルでプレミアムで現代的な雰囲気を演出している。

ロッキーは2021年に導入されたダイハツ初のDNGA（ダイハツ・ニュー・グローバル・アーキテクチャ）プラットフォームを採用したコンパクトSUV。1.0リッター ターボチャージドエンジンと1.2リッターエンジンの2種類、CVTとマニュアルの2つのトランスミッション選択肢を用意し、滑らかで静かなシフトチェンジと優れた燃費性能を実現している。