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「これは売れる」「めっちゃいい」トヨタ『カローラクロス』60周年記念車がSNSで話題に！

トヨタ・カローラクロス の「Z“Adventure”」
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トヨタ自動車は7月1日、SUV『カローラクロス』を一部改良するとともに、『カローラ』誕生60周年を記念した特別仕様車Z「Adventure」を設定し、発売した。SNSでは「めっちゃいいやん」「これは売れるやろ」など、話題になっている。

【画像】トヨタ・カローラクロス の「Z“Adventure”」

今回の特別仕様車は、カローラシリーズ60周年記念仕様の第三弾として設定。フロントグリルやバンパーを中心にデザインを大幅に変更し、アウトドアイメージを強化しているのが特徴だ。

主な特別装備として、60周年を記念したロゴステッカー（フロントフェンダー左右）を採用。ラジエーターグリルは専用デザインのメテオコート仕上げとなり、グリルモールはブラック塗装が施されている。

トヨタ・カローラクロス の「Z“Adventure”」トヨタ・カローラクロス の「Z“Adventure”」

フロント＆リヤバンパーロアガーニッシュはメタルストリームメタリック塗装、ドアウインドゥフレームモールディングはブラックを採用した。

タイヤは215/60R17サイズで、17インチアルミホイール（マットグレーメタリック塗装）を装着する。

シートはミネラル（新色）を採用し、合成皮革＋ファブリックシート（ステッチ付）の表皮を使用。本革巻き3本スポークステアリングホイールやインサイドドアハンドル、インパネオーナメント類にはスモークシルバーメタリック加飾が施されている。

トヨタ・カローラクロス の「Z“Adventure”」トヨタ・カローラクロス の「Z“Adventure”」

ボディカラーはツートーンの3色を設定。「ブラック×ホワイトパール」「ブラック×マッドバス」「ブラック×アーバンカーキ」から選択できる。

一部改良では、「GR SPORT」および「Z」グレードに安全・利便装備を標準化し、商品力を強化した。

追加された主な標準装備は、ブラインドスポットモニター＋安心降車アシスト、パノラミックビューモニター（床下透過表示機能付）、パーキングサポートブレーキ（後方接近車両＋後方歩行者）、トヨタ チームメイト〔アドバンスト パーク〕＋パーキングサポートブレーキ（周囲静止物）、ステアリングヒーターの5項目だ。

トヨタ・カローラクロス の「Z“Adventure”」トヨタ・カローラクロス の「Z“Adventure”」

X（旧Twitter）では「実車かっこええ！」「いかついｗ」「めちゃくちゃ格好良いじゃないですか！」「めっちゃいいやん」「これは売れるやろ」「なかなかかっこいい」など、好意見が寄せられている。

また、「アーバンカーキ一択っしょ！」「シルバー欲しい」「カーキと黒のツートンいいね」「カーキ良い色してるなぁ」など、どの色がいいかで盛り上がりを見せている。

《鴛海千穂》

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