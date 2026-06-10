サブウーファーを活かす「低音の前方定位」の仕上げ方を解説！［イン・カー・リスニング学…チューニング編］

カーオーディオシステムの音質性能を突き詰めていくという趣味の世界の奥深さや面白さを紐解いている当連載。現在は「チューニング編」をお届けしている。今回は、「 低音の前方定位」を完成させるためのコツを解説していく。

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◆「 サブウーファー」の音も目の前から聴こえてくるように「チューニング」を実行！

さて、ここ数回にわたっては、「 サブウーファー」を導入してそれをナチュラルに鳴らそうとするときの「サウンドチューニング術」を解説してきた。そのときには、サブウーファーをシート下やトランクルームに置いてあったとしても、超低音（低音よりもさらに低い音）も目の前から聴こえてくるようにセッティングしたい。

で、そのような低音の聴こえ方のことは低音の前方定位と呼ばれているのだが、それを完成させるためには高音から低音までを一体化させられるかどうかがカギとなり、そのためには「クロスオーバー」調整を上手に行う必要がある。そしてそうするためには「位相」を合わせられるか否かがポイントとなり、さらには「 タイムアライメント」もしっかりと調整した方が良い。

なおタイムアライメントの設定においては、各スピーカーからリスナーまでの距離を正確に測定できるかどうかがキモとなる。

「サブウーファー」と「フロントスピーカー」の「タイムアライメント」の設定画面の一例。

◆サブウーファーまでの距離の測定においては“全行程”を測ることがポイントに！

ちなみにサブウーファーからリスナーまでの距離を測る際には、その通り道を確実にトレースする必要がある。なぜなら、低音は障害物を回り込んで進もうとする性質があるからだ。なので例えばクルマが2ボックスでサブウーファーをトランクに積んでいるときには、リアシートを乗り越えるその行程の全距離を測らねばならない。そうして測定結果をタイムアライメントの設定画面に入力すれば、仮設定を終えられる。

そこまでできたら音楽を流してその音を聴き、まずはサウンドステージの中央にいるべきボーカルがしっかりとセンターにいるかどうかを確認しよう。そしてもしも左右のどちらかにズレていたら、フロントスピーカーの左右の数値を微調整してみよう。そしてセンター定位が整ったところで、今度はサブウーファーから放たれている超低音が目の前から聴こえてくるようにサブウーファーの距離の数値を少しずつ増やしたり減らしたりしてみよう。

「サブウーファー」が搭載されたオーディオカーの一例（フォーカル・デモカー）。

◆超低音もサウンドステージから聴こえてくるように微調整を敢行！

かくして、サブウーファーまでの距離の数値を微調整すると、低音が聴こえてくる場所が自分に近づいたり目の前に引っ込んだりするはずだ。なので、低音が聴こえてくる位置も、サウンドステージのあたりになるように調整しよう。超低音だけが自分に近いところから聴こえてくるのは正解ではない。

ところで、サブウーファーをトランクに積んでいる場合、もしもその置き場所を変えられるのであれば、試しに変更してみよう。そうすることで「位相」の合い方に変化が出ることがある。もしも「位相切り替えスイッチ」の「正・逆」を切り替えても音量や向かってくる感じに変化が出なければ、「スロープ」を変更する代わりに置き場所を変えてみてから正・逆を切り替えてみよう。そうして変化が大きくなったらしめたものだ。音量が大きくそして音が向かってくる感じが強い方を選択すればOKだ。

今回は以上だ。次回からは「イコライザー」の操作方法について説明していく。お楽しみに。