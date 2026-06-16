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カーオーディオ用DSPコントローラー機能搭載USBプレーヤー「DSD-Z100」発売　イース・コーポレーション

カーオーディオ用DSPコントローラー機能搭載USBプレーヤー「DSD-Z100」発売、イース・コーポレーション
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イース・コーポレーションは、ADONNのDSPコントローラー機能搭載USBプレーヤー「DSD-Z100」を6月より発売する。カーオーディオショップ専売モデルだ。

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◆ADONN DSPのマスターコントローラーとUSBプレーヤー機能を一体化

イース・コーポレーションは、日本のカーオーディオブランド・ADONN（アドン）のカーオーディオ向けDSPコントローラー機能搭載USBプレーヤー「DSD-Z100」を、6月より全国のカーオーディオショップを通じて販売開始する。同製品はカーオーディオショップ専売モデルとなっている。

DSD-Z100は、ADONN DSPのマスターコントローラー機能とプレーヤー機能を兼ね備えた製品で「DSD-Z10」の上位モデルに位置づけられる。高視認性ディスプレイを搭載し、操作性と視認性に優れた設計としている。

◆最大96kHz/24bitのデジタル出力に対応しアナログRCA出力も装備

デジタル出力はOPTICALまたはCOAXIALに対応し、最大96kHz/24bitのハイレゾ出力が可能。DACにはシーラス・ロジック社のCS4344を採用し、アナログRCA 2ch出力も装備している。

Bluetooth 5.1を内蔵し、aptX HD／aptX／AAC／SBCのコーデックに対応。スマートフォン向けのUSB DAC機能も搭載しており、OTGアダプターやUSB Type-C to Type-Cケーブルを使用することでスマートフォンとの接続も可能だ。

◆31バンドEQと幅広い音源対応でカーオーディオの調整幅を拡大

イコライザーは31バンド仕様で、ゲインは-12dBから+12dB、Q値は0.404から24.043、周波数は20Hzから40kHzの範囲で調整できる。

対応音源はDSD256（11.290MHz）、DSD128（5.6448MHz）、DSD64（2.8224MHz）のほか、FLAC、WAV、APE、M4A、MP3など多岐にわたる。USBメモリは最大2TBまで対応し、対応フォーマットはFAT16/32、NTFS、exFATとなっている。

本体サイズは幅150mm×奥行50mm×高さ20mm。税込価格は14万3000円。使用には別途12V電源およびリモート電源が必要となる。

《ヤマブキデザイン》

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