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『ジムニーノマド』AT車の出力を約6.9psアップ、ブリッツの「チューニングECU」

ブリッツチューニングECU　ジムニーノマド装着例
  • ブリッツチューニングECU　ジムニーノマド装着例
  • ブリッツチューニングECUパワーチェックグラフ　ジムニーノマド
  • ジムニーノマド

ブリッツが販売中の純正ECUのデータを書き換えて車両のポテンシャルを引き出す「チューニングECU」に、スズキ『ジムニーノマド』（JC74W 2025年4月～）AT車向けの適合を追加した。税込み価格は5万5000円。

【画像全3枚】

ブリッツチューニングECUは、純正コンピューターを取り外してブリッツに送付し、オリジナルのチューニングデータへの書き換えが行われる製品。純正ECUのデータを直接変更する方式のため、純正の各種機能や車両個体差による安全マージンを残しつつECUチューニングが可能とされている。

今回のジムニーノマドAT用では、スピードリミッターが180km/hから220km/hへ引き上げられるほか、クルーズコントロール搭載車においては上限速度が100km/hから130km/hへ変更される。さらにスロットルマップ、燃料マップ、空燃比マップ、点火マップ、バルブタイミングマップ、トルクコントロールマップの最適化が施されており、全域でのパワーアップとトルクアップが図られている。パワーチェックグラフでは最高出力で約6.9PS、最高トルクで約8.2Nmの向上が確認されている。

対応範囲は純正エアクリーナー・純正マフラーのノーマル車両から、ブリッツ製コアタイプエアクリーナーおよびニュルスペック・マフラーシリーズ装着車両まで幅広く設定されている。なお、本製品はハイオクガソリン仕様となっており、スパークプラグは7番相当への交換が必要。他社製品装着車両はセッティングデータが合わない場合があるとされている。

ブリッツチューニングECUパワーチェックグラフ　ジムニーノマドブリッツチューニングECUパワーチェックグラフ　ジムニーノマド
《ヤマブキデザイン》

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