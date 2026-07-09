ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

ホンダアクセス、『フィット』向け「テックマチックシステム」改良…マルチビューカメラ装備車にも対応

・ホンダアクセスがフィット用「Honda・テックマチックシステム」を一部改良し、マルチビューカメラシステム（MVCS）装備車への装着を可能にした

・手動運転補助装置〈Dタイプ〉や左足用アクセルペダル〈Bタイプ〉など複数のタイプをラインアップし、さまざまな障がいに対応する

・1976年の初代シビックへの搭載から50年にわたり改良を続け、国内で約22万人の身体障がい者の運転免許保有者を支援している

ホンダ・フィット用運転補助装置「Honda・テックマチックシステム」
  • ホンダ・フィット用運転補助装置「Honda・テックマチックシステム」
  • ホンダ・フィット用運転補助装置「Honda・テックマチックシステム」
  • ホンダ・フィット用運転補助装置「Honda・テックマチックシステム」
  • ホンダ・フィット用運転補助装置「Honda・テックマチックシステム」
  • ホンダ・フィット用運転補助装置「Honda・テックマチックシステム」

ホンダアクセスは、改良新型『フィット』用の純正アクセサリーとして、手足の不自由な方のための運転補助装置「Honda・テックマチックシステム」を一部改良した。

【画像】『フィット』向け「テックマチックシステム」

マルチビューカメラシステム（MVCS）装備車への装着を可能とし、7月10日に全国のホンダ カーズにて発売する。

Honda・テックマチックシステムは、1976年の初代シビックへの搭載以来、現在はホンダ純正アクセサリーとして開発・販売が続けられている。

■多様な障がいに対応するラインアップ

Honda・テックマチックシステムは、手だけでの運転や左足でのアクセル・ブレーキ操作ができるよう開発された運転補助装置だ。フィット e:HEV（イーエイチイーブイ）およびガソリン車に装着が可能で、複数のラインアップを用意する。

・両足の不自由な方向け：「手動運転補助装置〈Dタイプ〉」

・右足の不自由な方向け：「左足用アクセルペダル〈Bタイプ〉」

・片手の不自由な方向け：「ハンドル旋回ノブ〈Aタイプ〉」「左手用ウインカーレバー〈Lタイプ〉」

手動運転補助装置〈Dタイプ〉は、左手でアクセル・ブレーキ操作が可能なシステムだ。コントロールグリップに頻繁に使うスイッチ類を集中配置し、ウインカー、ライト切り替え、ブレーキロックなどの操作をシンプルに行える。コントロールグリップの取り付け部をセンターコンソールに配置することで、広い足元スペースも確保した。ペダルの誤操作を防ぐ「ペダル誤操作防止プレート（Dタイプ用）」もサポートアイテムとして用意する。

左足用アクセルペダル〈Bタイプ〉は、左足だけでアクセル・ブレーキ操作が可能なシステムで、専用の「フロアカーペットマット（Bタイプ用）」もラインアップした。ハンドル旋回ノブ〈Aタイプ〉は、片手でのハンドル操作をサポートする。

■MVCS装備車への対応を拡大

マルチビューカメラシステム（MVCS）は、車両に装備された複数のカメラの映像をナビゲーション画面に表示し、ドライバーの死角を減らす運転支援機能だ。体が不自由な方にとって、車両周囲を直接確認するために体をひねる動作は大きな負担となる。MVCSによる周囲確認支援は、運転時の負担軽減に貢献する。

今回の改良は「MVCS装備車でもテックマチックシステムを使いたい」というユーザーの声を受けたものだ。

■50年の歴史と今後の展望

ホンダは「技術で人々の生活の役に立ちたい」という理念のもと、身体の状態に関わらず誰もが自分らしく移動できる社会の実現を目指している。Honda・テックマチックシステムは1976年の誕生から50年にわたり改良を重ね、現在はホンダアクセスが開発・販売を担っている。

ホンダアクセス調べによると、国内で身体に不自由を抱える方のうち約22万人が運転免許を保有している。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

ホンダアクセス

ホンダ フィット

福祉車両

ホンダ（本田技研工業）

注目の記事

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES DreamNews