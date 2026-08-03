トヨタ『ハリアー』一部改良、ハイブリッドに一本化…特別仕様車にはブラックアクセント

トヨタ自動車は、SUV『ハリアー』を一部改良し、8月3日に発売した。

【画像】トヨタ・ハリアー

トヨタ・ハリアー

今回の改良では、パワートレーンをHEV（ハイブリッド）に一本化した。あわせて、アクセサリーコンセント（AC100V・1500W）を全車に標準装備した。このコンセントは非常時給電システムと外部給電アタッチメントが付属し、ラゲージ右側に1個設置される。なお、メーカーオプションのスペアタイヤを選んだ場合は、アクセサリーコンセントは装着されない。

トヨタ・ハリアー

特別仕様車「Z Leather Package・Night Shade」および「Z Night Shade」も一部改良を実施。さらにブラックアクセントを各部に施し、特別感を高めた。

新たな特別装備として、ホイールナット（ブラック塗装）、フロントバンパーアッパーメッキモール（漆黒メッキ）、フロントミッドグリル（メッシュタイプ／艶あり黒塗装）、フロントバンパーロアメッキモール（漆黒メッキ）、フロントバンパーサイド（ブラック）が追加された。

トヨタ・ハリアー

リヤ側にも、リヤバンパーメッキモール（漆黒メッキ）、マフラーカッター（ブラックメッキ）、LEDリヤコンビネーションランプ（ブラックエクステンション）を採用。さらに、ドアウインドゥフレームモールディング、ドアベルトモールディング、クォーターウインドゥモールディング（SUS／ブラック）、ドアミラーのサイドターンランプ部（ブラック加飾）、アウトサイドドアハンドル（カラード）も新たに装備された。