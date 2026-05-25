ジムニー専門イベント国内最大級、「岩美のジムニーフェスタ2026」6月7日開催…鳥取県大谷海岸

オートルビーズが実行委員会会長を務める「岩美のジムニーフェスタ実行委員会」は、ジムニー専門イベント「岩美のジムニーフェスタ2026」を6月7日（日）10:00～15:00、鳥取県岩美町・大谷海岸海水浴場で開催する。入場は無料だ。

【画像】「岩美のジムニーフェスタ2026」

同イベントは5回目。想定来場者数は4000人規模で、ジムニー専門イベントとして国内最大級をうたう。音楽ステージ、愛車自慢コンテスト、大喜利大会、多数のキッチンカー出店に加え、当選確率1/10のジムニーカスタムパーツ抽選会も予定する。

主な企画では、ミュージックステージに迫水秀樹氏、UNA氏が出演する

愛車自慢コンテストは全国のジムニーオーナーがカスタム車両を披露する。大喜利大会はジムニーオーナー向けのお題で会場を盛り上げる。

ジムニー専門スペシャルゲストはミニホブス捜査官などが来場予定。また、ARXブランドを展開するオートルビーズが重要発表を行う。

カスタムパーツ抽選会では、オリジナルTシャツ・ステッカー・うちわのいずれかを購入すると抽選券を獲得できる。抽選券は先着1000名限定で、100名に豪華ジムニーカスタムパーツが当たる

ARX製品の試着・展示では、オートルビーズの自社ブランド「ARX」のパーツ・ギアを会場で試着できる。

主催のオートルビーズに加え、全国のジムニーカスタムショップが出展する。最新パーツの展示・販売や技術相談により、来場者が一日で情報を得られる構成としている。

会場にはフードコーナーも設ける。日本海を望むロケーションで食事や休憩を楽しめるとしている。

また、会場周辺の有料駐車場利用権は1台2000円。抽選券付きステッカーはクラウドファンディング形式で先行販売中だ。

野澤慎吾（株式会社オートルビーズ 代表取締役社長／岩美のジムニーフェスタ実行委員会 会長）は「過去最大規模の4,000人の来場を見込む。ジムニーを通じて人と地域、人と自然をつなぐ文化として、余白を大切にしてきた」と述べた。さらに「当社の新規事業についても重要な発表を予定している」としている。