ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

ジムニー専門イベント国内最大級、「岩美のジムニーフェスタ2026」6月7日開催…鳥取県大谷海岸

「岩美のジムニーフェスタ2026」
  • 「岩美のジムニーフェスタ2026」
  • 「岩美のジムニーフェスタ2026」

オートルビーズが実行委員会会長を務める「岩美のジムニーフェスタ実行委員会」は、ジムニー専門イベント「岩美のジムニーフェスタ2026」を6月7日（日）10:00～15:00、鳥取県岩美町・大谷海岸海水浴場で開催する。入場は無料だ。

【画像】「岩美のジムニーフェスタ2026」

同イベントは5回目。想定来場者数は4000人規模で、ジムニー専門イベントとして国内最大級をうたう。音楽ステージ、愛車自慢コンテスト、大喜利大会、多数のキッチンカー出店に加え、当選確率1/10のジムニーカスタムパーツ抽選会も予定する。

主な企画では、ミュージックステージに迫水秀樹氏、UNA氏が出演する

愛車自慢コンテストは全国のジムニーオーナーがカスタム車両を披露する。大喜利大会はジムニーオーナー向けのお題で会場を盛り上げる。

ジムニー専門スペシャルゲストはミニホブス捜査官などが来場予定。また、ARXブランドを展開するオートルビーズが重要発表を行う。

カスタムパーツ抽選会では、オリジナルTシャツ・ステッカー・うちわのいずれかを購入すると抽選券を獲得できる。抽選券は先着1000名限定で、100名に豪華ジムニーカスタムパーツが当たる

ARX製品の試着・展示では、オートルビーズの自社ブランド「ARX」のパーツ・ギアを会場で試着できる。

主催のオートルビーズに加え、全国のジムニーカスタムショップが出展する。最新パーツの展示・販売や技術相談により、来場者が一日で情報を得られる構成としている。

会場にはフードコーナーも設ける。日本海を望むロケーションで食事や休憩を楽しめるとしている。

また、会場周辺の有料駐車場利用権は1台2000円。抽選券付きステッカーはクラウドファンディング形式で先行販売中だ。

野澤慎吾（株式会社オートルビーズ 代表取締役社長／岩美のジムニーフェスタ実行委員会 会長）は「過去最大規模の4,000人の来場を見込む。ジムニーを通じて人と地域、人と自然をつなぐ文化として、余白を大切にしてきた」と述べた。さらに「当社の新規事業についても重要な発表を予定している」としている。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

スズキ ジムニー

イベント開催予定

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES DreamNews