マツダ×スピングル、コラボスニーカー第二弾「SP-MZD」発売…2万6500円

マツダとスピングルカンパニーは、コラボスニーカー第二弾「SP-MZD」を5月25日に発売した。

【画像】マツダとスピングルのコラボモデル第二弾「SP-MZD」

販売は、マツダオンラインショップとSPINGLE銀座など全国のSPINGLEショップ14店舗、伊勢丹新宿店メンズ館B1F紳士靴売場、SPINGLE公式オンラインストアで順次行う。

マツダとスピングルのコラボモデル第二弾「SP-MZD」

シューズボックスは、マツダのカーデザイナーが描いたシューズのスケッチをあしらった特注仕様だ。

マツダとスピングルのコラボモデル第二弾「SP-MZD」

展開商品は品番「SP-MZD」。アッパーはカンガルー革と一部牛革で、カラーはSPORT TAN/BLACK、BLACK/BLACK。サイズはXS（22.5cm）からXL（28.5cm）までのユニセックス7サイズ展開で、バルカナイズ製法で生産する。

価格は2万6500円（消費税込）だ。

販売店舗として、SPINGLE銀座、SPINGLE原宿、SPINGLE吉祥寺、SPINGLE 2k540、SPINGLE戸越銀座、SPINGLE横浜ランドマーク、SPINGLE軽井沢、SPINGLE心斎橋、SPINGLE京都寺町、SPINGLE京都東山、SPINGLE広島、SPINGLE VINGO GATE、SPINGLE博多川端、SPINGLE天神地下街。一部店舗は6月上旬展開予定としている。