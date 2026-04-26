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『ジムニー』のインテリアをクラシックに変身！ シーエルリンク「レザーシートカバー」2タイプを発売

『ジムニー』シリーズ用クラシックレザーシートカバー「モントレー」（ベージュ）
  • 『ジムニー』シリーズ用クラシックレザーシートカバー「モントレー」（ベージュ）
  • 『ジムニー』シリーズ用クラシックレザーシートカバー「モントレー」（ブラック）
  • 『ジムニー』シリーズ用クラシックレザーシートカバー「サンクレスト」
  • 工具不要の簡単取り付け
  • 便利なバックポケット付き（フロントシート）
  • 同時発売のネックパッド
  • 『ジムニー』シリーズ用クラシックレザーシートカバー「モントレー」「サンクレスト」

カスタムパーツ企画販売のシーエルリンクから、スズキ『ジムニー』シリーズ用クラシックレザーシートカバーの新デザイン「モントレー」「サンクレスト」が販売開始された。

【画像】『ジムニー』シリーズ用クラシックレザーシートカバー

新モデルはいずれも全面をPVCレザーで仕立てたオールレザー仕様。「モントレー」は縦ストライプデザインを採用し、ベージュとブラックの2カラーを展開する。「サンクレスト」はダブルダイヤキルトデザインで、ベージュの1カラー展開となる。

既存モデルの「カーソン（ブラウン）」「モンテベロ（ブラック）」はPVCレザーとファブリックを組み合わせた切り返しデザインだったが、新モデルは素材をオールPVCレザーに統一。これにより製造工程が簡略化され、価格を大幅に抑えることに成功した。

『ジムニー』シリーズ用クラシックレザーシートカバー「モントレー」「サンクレスト」『ジムニー』シリーズ用クラシックレザーシートカバー「モントレー」「サンクレスト」

税込みは前後セットが4万4000円、フロントのみが2万7500円、リアのみが1万6500円。既存モデルの7万7000円～8万2500円と比べて約40～46％低い価格帯を実現した。適合車種のスズキ・ジムニー（JB64W 2018年7月～）、ジムニーシエラ（JB74W 2018年7月～）、ジムニーノマド（JC74W 2025年4月～）の車種を問わず統一価格での提供となる（ジムニーのXGグレードに設定される一体可倒式リアシートへの装着は不可）。

難燃性素材の採用による車検対応、SRSサイドエアバッグへの安全配慮（フロントシート）、車種専用設計によるフィット感といった既存モデルの特長は新モデルにも引き継がれている。

同時発売のネックパッド同時発売のネックパッド

シートカバーと同時に、ネックパッドも発売される。税込み価格は3300円/個で、フロントシートへの装着に対応し単品購入も可能。長距離ドライブ時の姿勢サポートや車中泊時の快適性向上を目的としたアクセサリーで、リアシートへの装着には対応しない。

《ヤマブキデザイン》

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