モデリスタ、レクサス『ES』新型用パーツ発売…新コンセプト「ジオメトリカル オーガニック」初採用

トヨタカスタマイジング＆ディベロップメントは6月11日、レクサス『ES』新型の発表に合わせ、モデリスタブランドのカスタマイズラインナップを発売した。

【画像】モデリスタのレクサス『ES』新型用パーツ

モデリスタのレクサス『ES』新型用パーツ

今回のアイテムは、「エレガント」「フューチャー」「シンプリシティー」をコンセプトに、シャープなラインと流れるような曲線を融合した「アドバンストラグジュアリースタイル」を提案するものだ。

モデリスタの新デザインコンセプトである「ジオメトリカル オーガニック（幾何学的×有機的＝近未来的な造形）」を初めて具現化したカスタマイズアイテムでもある。

エアロパーツはブラックラインをフロントからサイド、リヤへと連続させることで、伸びやかで低重心なスタイルを表現。ボディ同色を車両下部にも配することで、重厚感のある佇まいを演出する。

サイドスカート（イルミネーション付）

サイドスカート（イルミネーション付）は、直線と曲線を組み合わせた造形により流れるようなサイドビューを形成。室内イルミネーションのカラーと連動し、レインフォレストからヒートブルーへとグラデーション変化する発光演出を採用することで、先進性とエモーショナルな世界観を演出する。

ツートーンサイドモールにはピアノブラックとマットガンメタリックを組み合わせ、サイドビューにアクセントを付与。ドアミラーカバーにもマットガンメタリックを採用し、統一感のあるスタイリングを形成する。ミラー内側には空力にも寄与するフィン形状を採用している。

21インチ鍛造アルミホイールセット（セキュリティロックナット付

また、21インチ鍛造アルミホイールセット（セキュリティロックナット付）を設定。伸びやかなスポークデザインにより、足元に広がりと存在感をもたらす。カラーはダークプレミアムメタリックだ。

これらのアイテムは、新型ESの静謐で上質な移動体験をさらに引き立てるものとしている。