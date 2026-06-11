ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

モデリスタ、レクサス『ES』新型用パーツ発売…新コンセプト「ジオメトリカル オーガニック」初採用

・モデリスタの新デザインコンセプト「ジオメトリカル オーガニック」を初めて具現化したカスタマイズアイテムを新型ES向けに発売。

・サイドスカートは室内イルミネーションと連動し、レインフォレストからヒートブルーへグラデーション変化する発光演出を採用。

・21インチ鍛造アルミホイールやツートーンサイドモールなど、足元から全体の統一感を高めるパーツも設定。

モデリスタのレクサス『ES』新型用パーツ
  • モデリスタのレクサス『ES』新型用パーツ
  • モデリスタのレクサス『ES』新型用パーツ
  • フロントスポイラー
  • 21インチ鍛造アルミホイールセット（セキュリティロックナット付
  • 21インチ鍛造アルミホイールセット（セキュリティロックナット付
  • ミラーカバー
  • サイドスカート（イルミネーション付）
  • ツートンサイドモール

トヨタカスタマイジング＆ディベロップメントは6月11日、レクサス『ES』新型の発表に合わせ、モデリスタブランドのカスタマイズラインナップを発売した。

【画像】モデリスタのレクサス『ES』新型用パーツ

モデリスタのレクサス『ES』新型用パーツモデリスタのレクサス『ES』新型用パーツ

今回のアイテムは、「エレガント」「フューチャー」「シンプリシティー」をコンセプトに、シャープなラインと流れるような曲線を融合した「アドバンストラグジュアリースタイル」を提案するものだ。

モデリスタの新デザインコンセプトである「ジオメトリカル オーガニック（幾何学的×有機的＝近未来的な造形）」を初めて具現化したカスタマイズアイテムでもある。

エアロパーツはブラックラインをフロントからサイド、リヤへと連続させることで、伸びやかで低重心なスタイルを表現。ボディ同色を車両下部にも配することで、重厚感のある佇まいを演出する。

サイドスカート（イルミネーション付）サイドスカート（イルミネーション付）

サイドスカート（イルミネーション付）は、直線と曲線を組み合わせた造形により流れるようなサイドビューを形成。室内イルミネーションのカラーと連動し、レインフォレストからヒートブルーへとグラデーション変化する発光演出を採用することで、先進性とエモーショナルな世界観を演出する。

ツートーンサイドモールにはピアノブラックとマットガンメタリックを組み合わせ、サイドビューにアクセントを付与。ドアミラーカバーにもマットガンメタリックを採用し、統一感のあるスタイリングを形成する。ミラー内側には空力にも寄与するフィン形状を採用している。

21インチ鍛造アルミホイールセット（セキュリティロックナット付21インチ鍛造アルミホイールセット（セキュリティロックナット付

また、21インチ鍛造アルミホイールセット（セキュリティロックナット付）を設定。伸びやかなスポークデザインにより、足元に広がりと存在感をもたらす。カラーはダークプレミアムメタリックだ。

これらのアイテムは、新型ESの静謐で上質な移動体験をさらに引き立てるものとしている。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

モデリスタ

レクサス ES

レクサス（Lexus）

トヨタカスタマイジング＆ディベロップメント

セダン

注目の記事

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES DreamNews