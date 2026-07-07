GRパーツ、新型トヨタ『アクア』向けに6種発売　走行安定性向上からドレスアップまで

トヨタカスタマイジング＆ディベロップメントは、新型トヨタ『アクア』（2026年7月～）向けのGRパーツ全6種を発売した。走行安定性向上からドレスアップまで幅広いカスタマイズに対応する。

【画像】新型トヨタ『アクア』向けGRパーツ

GRエアロタービュレーターは、フロントガラス開口後端部から外気の再侵入を防ぐ閉じた形状を採用し、車内の換気性能が向上している。エアロスタビライジングフィンも設けられており、走行安定性やステアリング応答性の向上に寄与する。価格は2万7500円（税込・以下同）。

GRエアロタービュレーター

GRスポーツサイドバイザーは、フロントバンパーとリヤバンパーのホイールハウス周辺に取り付けられ、車両側面の空気の流れに変化を与えることで直進安定性が向上する仕組みとなっている。価格は3万1900円。

GRディスチャージテープは、ボディのプラス帯電を取り除き、空気の流れをスムーズな状態に戻すことで車両本来の性能を引き出すGRロゴ入りアルミテープ。小サイズ4枚セットで5500円。

GRディスチャージテープ（フロント）

GRカーボンナンバーフレームは、軽量かつスタイリッシュなデザインのリアルカーボン製で、フロント用・リヤ用があり、それぞれ1万9800円。

GRドアハンドルプロテクターは、ドア開閉時のひっかき傷を防止するとともに、ドアハンドル周りをスポーティにドレスアップする。1台分が6600円での販売のほか、1セット（2枚入り）が3300円。

GRドアハンドルプロテクター

GRドアスタビライザーは、車両標準のドアストライカー／キャッチを置き換える剛性向上アイテムで、ドアの隙間を埋めることでステアリング操作時の車両反応が向上し、リニアなレスポンスが得られる。1台分が3万3000円での販売のほか、1セット（2個入り）が1万6500円。

なお、GRドアスタビライザーを装着した場合、乗り心地や操縦安定性に変化が生じる場合があるとされている。保証期間はパーツ装着日から1年間、または走行距離2万kmまでとなっている。