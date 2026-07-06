トヨタ『アクア』、一部改良…「GR SPORT」グレード追加

トヨタ自動車は7月6日、コンパクトカー『アクア』を一部改良するとともに、新たに「GR SPORT」グレードを追加して発売した。

【画像】トヨタ『アクア』の「GR SPORT」

■GR SPORTグレードの概要

トヨタ『アクア』の「GR SPORT」

GR SPORTは、GRならではの走りとデザインを両立したグレードだ。

外装には専用エンブレム（フロント・リヤ）、専用フロントバンパー＆ロアグリル、フロントサイドスポイラー、LEDフロントフォグランプ、専用リヤバンパーロアカバー、ロッカーモールディング（ブラック）を採用。タイヤは205/45R17サイズで、専用17×7Jアルミホイール（ダーククリア切削光輝＋ブラック塗装）を組み合わせる。ブレーキキャリパーはフロントをレッド塗装とし、GRロゴを入れている。

トヨタ『アクア』の「GR SPORT」

内装には専用スポーティシート（GRロゴ付）を設定し、シート表皮にはセーレンの登録商標「AIRNUBUCK」と合成皮革を使用。インパネオーナメントやドアトリムオーナメントにはガンメタリック加飾を施し、専用ディンプル付本革巻き3本スポークステアリングホイール（ガンメタリック加飾・GRロゴ付）、アルミペダル（アクセル・ブレーキ）、専用スマートキー（GRロゴ付）も備える。

走行性能面では、専用床下ブレース＆リヤバンパーリインフォースによるボディ剛性の向上、専用チューニングサスペンション、そしてPOWER+モード時にステアリングレスポンスを高めるEPS制御マップを採用し、スポーティな走りを実現している。

トヨタ『アクア』の「GR SPORT」

標準装備として10.5インチHDディスプレイ、床下透過表示機能付きパノラミックビューモニター、ステアリングヒーター・シートヒーター（運転席・助手席）・助手席シートバックポケット・サンバイザー（フタ付スクエアミラー）を含むコンフォートパッケージも装備する。

■既存グレードの商品力向上

既存グレードについても改良が加えられた。全グレードのE-Fourに寒冷地仕様を標準装備とした。また、XグレードおよびUグレードには、上級ファブリック・フロントシート（ヘッドレストセパレート型）とリヤセンターアームレスト（カップホルダー2個付）を標準装備とし、利便性を高めている。