「ツイーター」の「カスタムインストール」は音に効く！ その理由とは？［スピーカー交換丸わかり］

音楽好きなドライバーなら、その音楽を今よりもっと良い音で楽しみたいと思ったことがあるはずだ。その思いを叶える手っ取り早い方法はズバリ、「スピーカー交換」だ。当連載では、その実践法をガイドしている。今回も「ツイーター」の取り付け方について説明していく。

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◆「ツイーター」を「カスタムインストール」すると、動力エネルギーのロスがなくなる！

さて、ここ2回にわたってはツイーターの取り付け方について解説してきた。なお、ツイーターの取り付け場所のスタンダードは「純正位置」と「ダッシュボードの上」だが、音のことを考えるなら「Aピラー」か「ドアミラー裏」も候補になる。それらに「カスタムインストール」すると、より良いコンディションでツイーターを鳴らせるようになるのだ。

なぜならカスタムインストールすると、ツイーターをがっちりと固定できるからだ。結果、振動板を動かそうとする動力エネルギーをロスしなくなる。そして角度設定の自由度が高まることも音に効く。ツイーターから放たれる高音は指向性が強いので、向きが少し変わると聴こえ方も変化する。カスタムインストールする場合には、ベストな向きにて取り付けられる。

これらがカスタムインストールの利点だが、メリットはまだ他にもある。取り付ける場所ごとで、そこに付けるからこその利点を得られる。今回は、そこのところを深掘りしていく。

「ツイーター」が「Aピラー」に「カスタム・インストール」されたオーディオカーの一例（製作ショップ:M.E.I.＜広島県＞）。

◆ツイーターを高い位置に取り付けられると、音場が高い位置で展開しやすい！

まずAピラーに取り付ける場合には、「高い位置に取り付けられること」がメリットとなる。

それがメリットとなる理由は以下のとおりだ。クルマでは「ミッドウーファー」がドアに取り付けられるので、低音から中音までの広い帯域の音が足下から聴こえてくることとなり、サウンドステージが低い位置で展開しがちだ。しかしツイーターを高い位置に取り付けられると、出どころが分かりにくい低音も、出どころが分かりやすい高音を発するツイーターのあるあたりから聴こえているものと錯覚する。ゆえに、サウンドステージが高い位置で展開されやすくなるのだ。

さらには、インテリアの形状によってはAピラーに取り付けるとツイーターが奥まった場所に来ることとなり、左右の距離差が少なくなる。デジタルチューニングを行える場合には左右の距離差を擬似的になくせるのだが、デジタルチューニングを行えないシステムではAピラーに取り付けることで、リスニングポジションが片寄ってしまう状況を多少なりとも緩和できるのだ。

「ツイーター」が「Aピラー」に「カスタム・インストール」されたオーディオカーの一例（製作ショップ:M.E.I.＜広島県＞）。

◆「ドアミラー裏」に付けると、サウンドステージの左右幅が広くなる！

一方、ドアミラー裏に取り付ける場合には、「サウンドステージの横幅を出しやすくなる」という利点を得られる。

そうなる理由は次のとおりだ。まずは、運転席側のツイーターがダッシュボードの上にポンと置かれた状態をイメージしてほしい。それをドアミラー裏へと移動するとそのツイーターは、ドライバーから見て外側に開くこととなる。結果、運転席側のサウンドステージの端が、外側に拡大されるのだ。

ただし、運転席側のツイーターがドライバーに近づくこととなるのでそこから放たれる音が目立ちがちとなり、さらには左右の距離差も一層大きくなる。それらは弊害と成り得るのだが、デジタルチューニングを行えるシステムでは制御が効く。なのでドアミラー裏はデジタルチューニングが行えるシステム向きの取り付け場所となるのだが、そのようなシステムでは得られる利点がかなり大きい。

今回は以上だ。次回は「ドアスピーカー」のカスタムインストールについて説明する。乞うご期待。