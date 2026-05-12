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4月の国内新車販売、スズキ『スペーシア』約2年ぶり総合首位、ホンダ『N-BOX』は3位転落［新聞ウォッチ］

4月の国内新車販売で約2年ぶり総合首位となったスズキ『スペーシア』
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新年度に入った4月の国内の車名別新車販売では、ちょっとした異変が起きていたようだ。スズキの軽自動車『スペーシア』が登録車と軽を含めた総合ランキングで2024年5月以来、約2年ぶりに再び首位に返り咲いたという。

【画像】国内新車販売トップ3の車種

日本自動車販売協会連合会（自販連）と全国軽自動車協会連合会（全軽自協）が発表したもので、それによると、スペーシアは前年同月比1.6%増の1万3546台となり、全面改良した2023年11月からしばらく時間が経過しているものの、車室空間の広さや高い燃費性能から人気を集めているようだ。

総合2位はトヨタ自動車の小型車『ヤリス』で13.8%減の1万3149台。3月まで5カ月連続で首位を堅持していたホンダの軽『N-BOX』は14.9%減の1万2659台で3位に転落した。

もっとも、N-BOXは、累計販売台数が4月末時点で300万台を突破したという。ホンダが発表したもので、きょうの日経などが取り上げているが、2011年12月に初代を発売してから14年4カ月で達成。ホンダの四輪としては小型車『フィット』の20年7カ月を上回り最速の記録となったそうだ。

ただ、そのホンダは、今週14日に発表する予定の2026年3月期連結決算で、本業のもうけを示す営業赤字が4000億円規模の赤字（前期は1兆2134億円の黒字）になる見通しだという。

大型連休が明けた先週末の5月9日付けの日経朝刊が1面に「トヨタ、純利益22%減、今期、中東緊迫で生産した押しも」とともに報じていたが、きょうの産経なども「ホンダ営業赤字4000億円、3月期、EV損失響く、上場来初」などと取り上げている。

それによると、電気自動車（EV）戦略の見直しに伴う関連損失が響いたようで、本業以外も含めた純損益も4200億～6900億円の赤字を見込んでおり、いずれの赤字も1957年の上場以来、初となる。「業績回復に向け、不振が続く中国市場の立て直しのほか、インドでの市場開拓を含む新たな成長戦略の策定が今後の焦点だ」とも伝えている。

ホンダ N-BOXホンダ N-BOX

2026年5月12日付

●トヨタ、印に新工場、4カ所目29年稼働へ、SUV生産、年50万台規模に （読売・9面）

●イラン回答、米が拒否、海峡の主権など隔たり （朝日・1面）

●「長期ビジョン」日産は変わるか、元COO志賀俊之氏、GT-Rより小型車を /プルンバーグ・インテリジェンス吉田達生シニアアナリスト、愚直に利益確保できる車を（朝日・7面）

●ホンダEV「ゼロ」今年度中に小型SUV、まずインド市場へ投入 （朝日・7面）

●東京海上日動、車保険値上げ、10月平均6.5% （毎日・6面）

●ホンダ営業赤字4000億円、3月期、EV損失響く、上場来初 （産経・9面）

●スバル営業益90%減、3月期予想引き下げ （産経・9面）

●MBK、アルミ大手買収、外為法審査で承認 （日経・1面）

●中国・奇端とEV販売、オートバックス、日本生産も検討 （日経・1面）

●日本株、半導体・銀行が主役、自動車・通信は失速（日経・3面）

●中国新車販売、2.5%減、4月、輸出好調も国内不振 （日経・10面）

●新型EV電池の量産延期、パナHD、世界で需要低迷 （日経・12面）

●「N-BOX」累計販売300万台突破 （日経・13面）

《福田俊之》

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