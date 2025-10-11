パイオニア、『プリウス』『ジムニー』『スペーシア』専用カーオーディオ取付キット3機種を発売

パイオニア・カロッツェリアブランドから、トヨタ『プリウス』、スズキ『ジムニー』、『スペーシア』専用の車種別カーオーディオ取付キットの3機種が販売開始。

【画像】『プリウス』『ジムニー』『スペーシア』専用カーオーディオ取付キット

いずれもカロッツェリアの適合機種と組み合わせることで高音質化を実現できるもので、今回発売するのは、カースピーカー取付キット2機種とトゥイーター取付キット1機種。

プリウス専用カースピーカー取付キット「UD-K401」は、車室内側に傾斜を付けることでフロントガラスへの音の反射を軽減する設計を採用。同時発売のトヨタ車専用スピーカー「TS-H100-TY」との組み合わせにより、中高域の指向性を制御し、滑らかな高域再生で最適な音場を構築できる。

適合車種はトヨタ・プリウス（2023年1月～）。税込み価格は9900円で、10月発売予定。

スズキ・ジムニー専用カースピーカー取付キット「UD-K129」

ジムニー専用カースピーカー取付キット「UD-K129」は、フロントドアの純正スピーカーをカロッツェリアの16cm口径カスタムフィットスピーカーにアップグレードできる。豊かな低域再生を実現し、音の指向性を高める「スラントバッフル機構」により、明瞭な音響空間を提供する。

適合車種はスズキ・ジムニー（JB23 1998年10月～2018年7月）。税込み価格は8800円で、12月発売予定。

スペーシア専用トゥイーター取付キット「UD-K310」は、ブラッククロームメッキのリングを象徴的にあしらった高品位なデザインを採用。ドアミラーの裏パネル部にカロッツェリアの適合トゥイーターを簡単に取り付けることができ、滑らかな高域再生と最適な音場を実現する。

適合車種はスズキ・スペーシア/スペーシアカスタム（2017年12月～2023年11月、2023年11月～）、スペーシアギア（2018年12月～2023年11月、2024年9月～）、スペーシアベース（2022年8月～）、マツダ・フレアワゴン/フレアワゴンカスタムスタイル（2018年2月～2023年12月、2023年12月～）。税込み価格は8800円で、10月発売予定。