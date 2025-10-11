ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

パイオニア、『プリウス』『ジムニー』『スペーシア』専用カーオーディオ取付キット3機種を発売

スズキ・スペーシア専用トゥイーター取付キット「UD-K310」
  • スズキ・スペーシア専用トゥイーター取付キット「UD-K310」
  • スズキ・ジムニー専用カースピーカー取付キット「UD-K129」
  • スズキ・ジムニー専用カースピーカー取付キット「UD-K129」
  • トヨタ・プリウス専用カースピーカー取付キット「UD-K401」

パイオニア・カロッツェリアブランドから、トヨタ『プリウス』、スズキ『ジムニー』、『スペーシア』専用の車種別カーオーディオ取付キットの3機種が販売開始。

【画像】『プリウス』『ジムニー』『スペーシア』専用カーオーディオ取付キット

いずれもカロッツェリアの適合機種と組み合わせることで高音質化を実現できるもので、今回発売するのは、カースピーカー取付キット2機種とトゥイーター取付キット1機種。

プリウス専用カースピーカー取付キット「UD-K401」は、車室内側に傾斜を付けることでフロントガラスへの音の反射を軽減する設計を採用。同時発売のトヨタ車専用スピーカー「TS-H100-TY」との組み合わせにより、中高域の指向性を制御し、滑らかな高域再生で最適な音場を構築できる。

適合車種はトヨタ・プリウス（2023年1月～）。税込み価格は9900円で、10月発売予定。

スズキ・ジムニー専用カースピーカー取付キット「UD-K129」スズキ・ジムニー専用カースピーカー取付キット「UD-K129」

ジムニー専用カースピーカー取付キット「UD-K129」は、フロントドアの純正スピーカーをカロッツェリアの16cm口径カスタムフィットスピーカーにアップグレードできる。豊かな低域再生を実現し、音の指向性を高める「スラントバッフル機構」により、明瞭な音響空間を提供する。

適合車種はスズキ・ジムニー（JB23 1998年10月～2018年7月）。税込み価格は8800円で、12月発売予定。

スズキ・ジムニー専用カースピーカー取付キット「UD-K129」スズキ・ジムニー専用カースピーカー取付キット「UD-K129」

スペーシア専用トゥイーター取付キット「UD-K310」は、ブラッククロームメッキのリングを象徴的にあしらった高品位なデザインを採用。ドアミラーの裏パネル部にカロッツェリアの適合トゥイーターを簡単に取り付けることができ、滑らかな高域再生と最適な音場を実現する。

適合車種はスズキ・スペーシア/スペーシアカスタム（2017年12月～2023年11月、2023年11月～）、スペーシアギア（2018年12月～2023年11月、2024年9月～）、スペーシアベース（2022年8月～）、マツダ・フレアワゴン/フレアワゴンカスタムスタイル（2018年2月～2023年12月、2023年12月～）。税込み価格は8800円で、10月発売予定。

《ヤマブキデザイン》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

パイオニア

パイオニア カロッツェリア

カーオーディオ

トヨタ プリウス

スズキ ジムニー

スズキ スペーシア

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES