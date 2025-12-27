インフルエンサーお薦めのツーリングコースを追加、パイオニアのバイク専用ナビアプリ「MOTTO GO」がアップデート

パイオニアが12月23日にバイク専用ナビゲーションアプリ「MOTTO GO」をアップデート。「ツーリングキュレーター」に選ばれたインフルエンサーがお薦めするツーリングコース「キュレーターコース」を追加した。

【画像】パイオニアのバイク専用ナビアプリ「MOTTO GO」

今回追加された「キュレーターコース」は、ツーリングキュレーターと呼ばれるインフルエンサーが、景色や食事、走行時の思い出などを盛り込んで作成した推奨コースだ。アプリ内で各コースの推奨ポイントや紹介動画を閲覧でき、気に入ったコースがあれば、自宅や現在地から目的地までの経路をワンタッチで探索できる。出発ボタンを押すだけで、推奨コースのツーリングに出かけられる仕組みだ。

キュレーターコースの走行中は、景観地点やグルメスポットなどの推奨ポイントで、ツーリングキュレーターからのコメントが自動で音声案内される。これにより、気になるポイントを見逃すことなく、快適なツーリングを楽しめるという。

お気に入りのコースを、経由地などを検索することなく簡単にルート設定可能

「ツーリングキュレーター」はツーリングの楽しさとともに情報を発信しているインフルエンサーを、ツーリングとキュレーターを組み合わせた新用語。現在4名のほか、「MOTTO GO」アンバサダーのWoka Riderさんの推奨コースも掲載されている。

MOTTO GOはiOS（Ver 15.0以降）およびAndroid（Ver 10.0以降）対応のスマートフォンで利用可能。月間コースが400円（税込）、年間コースが4000円（税込）、3日間コースが250円（税込）で、月間コースと年間コースは1カ月間無料でトライアル利用が可能となっている。アプリでは全国のツーリングコースや付近の観光スポット、景観スポットなどの情報も提供し、ライダーへ新しい価値体験を提供するとしている。