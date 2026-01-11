狙いを定めるべき価格帯は、どこ？［カー用音響機材・チョイスの極意…スピーカー編］

マイカーのオーディオシステムをアップグレードしたいと思ったら、当連載の各回の記事を参考にしてほしい。ここでは、車載用音響機材の選択術を解説している。現在は「スピーカー」の選び方について説明している。今回は、狙うべき“価格帯”について考察する。

◆「市販スピーカー」はピンからキリまである。その中で狙うべきは…

ところで「市販スピーカー」には、エントリーモデルからスーパーハイエンド機までの価格差がかなり大きく開いている。というのもスピーカーは構造的にシンプルであるがゆえに、コストをかければかけるほど（物量を注げば注ぐほど性能が上がり価格も上がる。結果、高級品ともなると100万円を超えてくる。その中からどの価格帯に照準を合わせればよいのかというと……。

ちなみに市販スピーカーの中の最廉価クラスは、「セパレート2ウェイ」の場合で1万5000円程度だ。そしてこのグレードのモデルでも純正のスピーカーとの性能差は明らかにある。なので、初めてのスピーカーとしてなら特に、最エントリーグレードのモデルを狙うのは大アリだ。

しかし、お薦めなのはそこから1グレードないしは2グレード上のモデルだ。なぜなら、「低価格帯のモデルほどグレード間の性能差が開きがちだから」だ。

取り付け性の高いミドルグレードスピーカーの一例（ビーウィズ・ルーセント シリーズ）。

◆1万5000円の製品と3万円の製品との価格差は倍。この違いが音に出る！

これがどういうことなのかを説明していこう。例えば、1万5000円のモデルと3万円のモデルとでは価格差は1万5000円だが、率でいうと倍違う。

倍の差は大きい。例えば、150万円のクルマと300万円のクルマでは、格が違ってくる。エントリーグレードのスピーカーにおいても、倍も違えば音の違いも相応に開いて然るべきだ。

そしてそこからさらに倍の価格となる6万円台のモデルは、1万5000円のモデルとの価格差が4倍に広がり、音質性能差もさらに開く。

なので実際「カーオーディオ・プロショップ」ではセットプランを組む際には、3万円台から6万円台の製品にて設定されるケースが非常に多い。そのクラスのモデルであれば、初めてのスピーカーとして高い満足度を得られるからだ。

◆10万円前後のモデルでは、取り付け性も要確認！

なお、そこからさらに1グレード上げると10万円を超えるモデルが対象となり、そのクラスのモデルにまで手を伸ばせば、当然ながら得られる満足度はかなり高まる。

ただし、10万円を超えると、簡単に取り付けられないモデルも増えてくる。そうなると、初期費用が上がってしまう。そのことは頭に入れておくべきだ。10万円前後のモデルで欲しいものが出てきたら、取り付け費用の確認は特に不可欠だ。

逆に、そのグレードのモデルの中にも取り付けやすさを特徴としているものもある。そうであれば、製品代以外の部分のコストアップを抑制しやすくなる。

とはいえ、取り付けに手間をかければかけるほど、スピーカーとしての完成度は上がる。ハイグレードなモデルほど、そうしないと、もったいない。そうであることもまた、頭の片隅に入れておきたい。

今回はここまでとさせていただく。次回は、ハイエンドモデルの状況について解説する。お楽しみに。