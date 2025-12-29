パイオニアが二輪車向け「Pioneer Ride Connect」発表へ、HERE SDKと統合…CES 2026

パイオニアは、2026年1月6日から9日まで米国ラスベガスで開催される「CES 2026」において、二輪車向けの革新的なUXソリューション「Pioneer Ride Connect」を初公開すると発表した。

このソリューションは、二輪車向け次世代コネクテッドクラスターのUX設計を革新し、ソフトウェア更新を通じて新たな価値を継続的にライダーへ提供する。また、世界120カ国以上をカバーするクラウドナビゲーションや安全運転支援を含む「HERE SDK」との統合により、グローバル市場における二輪車に向けたコネクテッドサービスの普及に貢献する。

主な特長として、BLEを活用した独自のスクリーン・プロジェクション技術により、地図や最新のコネクテッドサービス情報をスマートフォン上で統合処理し、車載クラスターへシームレスに表示する。クラスター側の処理負荷の軽減とスマートフォンの消費電力低減を両立するとともに、部品コストの最適化を実現する。

また、パイオニア独自の音声HMI「VOICE TAP」により、ストレスのないハンズフリー操作を実現。操作性の向上とともに、AIを活用した渋滞・悪天候・危険情報の共有機能により、安全性と快適性を高い次元で両立する。

「HERE SDK」との統合により、高精度地図やリアルタイム交通情報、二輪車向けに最適化されたルーティングなどを含むクラウドナビゲーションやLBSを、グローバル市場向けにワンストップで実現可能となる。通信が不安定な地域でも使用できるオフラインモードも実装可能なため、都市部だけでなく郊外・山間部でも安心で快適な走行体験を提供する。

CES 2026のパイオニアブースは、ラスベガス・コンベンション・センター西ホール3527番ブースに設置される。