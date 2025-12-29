ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

パイオニアが二輪車向け「Pioneer Ride Connect」発表へ、HERE SDKと統合…CES 2026

次世代コネクテッドクラスターのイメージ
  • 次世代コネクテッドクラスターのイメージ

パイオニアは、2026年1月6日から9日まで米国ラスベガスで開催される「CES 2026」において、二輪車向けの革新的なUXソリューション「Pioneer Ride Connect」を初公開すると発表した。

このソリューションは、二輪車向け次世代コネクテッドクラスターのUX設計を革新し、ソフトウェア更新を通じて新たな価値を継続的にライダーへ提供する。また、世界120カ国以上をカバーするクラウドナビゲーションや安全運転支援を含む「HERE SDK」との統合により、グローバル市場における二輪車に向けたコネクテッドサービスの普及に貢献する。

主な特長として、BLEを活用した独自のスクリーン・プロジェクション技術により、地図や最新のコネクテッドサービス情報をスマートフォン上で統合処理し、車載クラスターへシームレスに表示する。クラスター側の処理負荷の軽減とスマートフォンの消費電力低減を両立するとともに、部品コストの最適化を実現する。

また、パイオニア独自の音声HMI「VOICE TAP」により、ストレスのないハンズフリー操作を実現。操作性の向上とともに、AIを活用した渋滞・悪天候・危険情報の共有機能により、安全性と快適性を高い次元で両立する。

「HERE SDK」との統合により、高精度地図やリアルタイム交通情報、二輪車向けに最適化されたルーティングなどを含むクラウドナビゲーションやLBSを、グローバル市場向けにワンストップで実現可能となる。通信が不安定な地域でも使用できるオフラインモードも実装可能なため、都市部だけでなく郊外・山間部でも安心で快適な走行体験を提供する。

CES 2026のパイオニアブースは、ラスベガス・コンベンション・センター西ホール3527番ブースに設置される。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

パイオニア

CES 2026

HERE（ヒア）

CES

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES