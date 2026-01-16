ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

HEREがSDV向け新ソリューション発表、開発期間70%短縮・コスト30%削減…CES 2026

HEREのSDV向け新ソリューション
  • HEREのSDV向け新ソリューション

HEREテクノロジーズは、CES 2026において、ソフトウェア定義車両(SDV)向けの新ソリューションを発表した。

このポートフォリオは、自動車メーカーがより豊かなナビゲーション体験と、先進運転支援システム(ADAS)、ナビゲーション・オン・オートパイロット(NOA)、自動運転のための高度な機能を提供できるよう設計されている。従来分散していたシステムの統合を促進し、コスト削減と世界中の車両プラットフォームでブランド重視のユーザーインターフェースの提供を可能にする。

HERE SDVポートフォリオは、カスタマイズ可能な製品グレードのソフトウェアアプリケーション、ナビゲーションとADAS向けの柔軟なソフトウェア開発キット(SDK)、AI搭載のライブマップを統合し、車両ライフサイクル全体にわたる複雑さの軽減と開発の加速に貢献する。

CES 2026でHEREは、レーンレベルのガイダンスを提供できる拡張版HEREナビゲーションを発表した。これはナビゲーションとADASのグラフィカルユーザーインターフェース(GUI)の両方に対応する。ADAS GUIは、リアルタイムの車両コンテキストと周囲のオブジェクトをマップ上に表示し、自動化システムへのユーザーの信頼を高める。

レーンレベルガイダンスは、複雑なシナリオに対応する正確なレーン可視化とルーティングを追加する。新たに拡張されたHEREナビゲーションSDKは、ライブマップインテリジェンスとe-horizonテクノロジーを組み合わせ、車載センサーを超えた経路計画を実現する。

さらにHEREは、車両がスムーズで自然なマニューバを実行できるようにする「行動マニューバ」機能を発表した。この機能はドライバーの信頼を維持し、自動運転機能の無効化の可能性を減らす。大手自動車メーカーと共同開発され、HERE AIテクノロジーを搭載したこの機能は、数百万台の車両からの匿名化データを使用して、正確な位置特定と安全性をサポートする。

HEREとAWS SDVアクセラレーターにより、自動車メーカーは仮想環境でデジタルコックピット構成の設計、構築、検証が可能になる。これにより開発サイクルを最大70%短縮、研究開発コストを最大30%削減、テスト能力を最大7倍に向上できる。

HEREナビゲーションは、バージョン10を導入し、自動車メーカーが車両プラットフォームやブランドアイデンティティに合わせて適応・カスタマイズできる包括的な機能セットを提供している。自動車メーカーは独自の拡張機能を開発・統合する柔軟性も持ち、自社またはサードパーティの接続サービスを収益化するオプションも利用できる。

HERE AIアシスタントは、ナビゲーションと位置情報関連のクエリに対して、直感的な音声優先のユーザー体験を提供する。HEREナビゲーションは世界中の大手自動車メーカーに採用されており、30カ国で200万台以上の車両への搭載が予定されている。

HERE e-horizonテクノロジーは、車載センサーの能力を超えた予測的でシナリオベースの運転支援を可能にする。これは車載展開だけでなく、ADASおよび自動運転システム開発においても重要な役割を果たす。

シミュレーション向けには、HEREの新しいAI搭載ツール「SceneXtract」が、数週間ではなく数分でシーンを生成し、自動車メーカーにより堅牢なADASおよび自動運転テストを提供する。

HERE SDVポートフォリオは、ライブマップデータ、e-horizonテクノロジー、HERE SDKを組み合わせて正確なレーンレベルガイダンスを提供し、ドライバーにADAS機能への信頼感を与える。車載センサーの範囲を超えた状況認識を追加することで、自動車メーカーは実際の条件下でより安全でスマートな支援を提供できる。

HEREライブマップと行動マニューバの組み合わせは、2026年前半にリリース予定で、車両が制御された適応的な方法でステアリングとブレーキを行えるようにする。さらに、HERE自動運転ゾーンは、自動車メーカーに自動化機能がどこでどのように作動するかを正確に制御する能力を与え、コンプライアンスとナビゲーション、NOA、自動運転全体でのシームレスな体験を保証する。

HEREの位置情報データとソフトウェアサービスは、現在世界中で2億3800万台の車両に使用されている。6300万台以上の車両が、ADASおよび自動運転機能のためにHEREのマッピングおよび位置情報テクノロジーに依存している。40以上の世界的自動車メーカーの90以上のブランドが、EU知的速度支援(ISA)規制に準拠するためにHERE ISAマップを選択している。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

HERE（ヒア）

CES 2026

SDV（Software Defined Vehicle）

CES

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES