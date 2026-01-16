HEREとヒョンデオートエバーが提携拡大、地図データ更新を5倍以上高速化…CES 2026

ヒア（HERE）テクノロジーズと、現代自動車グループのモビリティソフトウェア子会社、ヒョンデオートエバーは、オンラインナビゲーション分野での提携を拡大するとCES 2026で発表した。

ヒア・テクノロジーズは自動車向け地図のグローバルスタンダードを確立しており、ソフトウェア定義車両の未来を業界と共に定義している。市場調査会社カウンターポイント・リサーチによると、同社は8年連続で世界の位置情報プラットフォーム市場で第1位にランクされている。

ヒョンデオートエバーとの協業により、ヒア・テクノロジーズは北米で販売されるヒョンデ、キア、ジェネシスの各車両のインフォテインメントプラットフォーム向けにナビゲーション地図データを提供している。ヒョンデオートエバーはヒアの地図データを活用し、新しい道路、速度制限、目的地情報などの位置情報を組み込んだオンラインナビゲーションシステムの地図更新を実現している。

この提携により、現代オートエバーは地図データの更新サイクルを5分の1以上短縮した。ヒアの高精度な地図データを活用することで、新設道路や更新された位置情報をより迅速に反映する更新フレームワークを構築し、ドライバーにより正確でタイムリーなナビゲーション案内を提供している。

この成果により、ccNC(コネクテッドカー・ナビゲーション・コックピット)およびccIC27(コネクテッドカー・インテグレーテッド・コックピット)インフォテインメントプラットフォームを搭載した100万台以上のヒョンデ、キア、ジェネシスの車両に、先進的なコネクテッドビークルおよびリアルタイム位置情報サービスが提供される。まず北米とオーストラリアから展開され、より優れたナビゲーション体験と最新地図が提供される。

自動車業界がソフトウェア定義車両の開発へとシフトする中、ヒア・テクノロジーズはヒョンデオートエバーが従来のナビゲーションを超えた、コネクテッドでパーソナライズされた移動体験を創出することを可能にしている。この進化は、インテリジェントでコネクテッドな技術を通じて車内体験をよりスマートで魅力的なものにするという現代自動車グループのビジョンと一致している。

ヒアの統合マッピングアーキテクチャとAI主導の地図作成機能は、4400万台以上のコネクテッドカー、センサー、コミュニティソースを含む数千のソースからの大量データを迅速に融合し、高精度でナビゲーション可能なデジタル地図を作成する。この基盤は先進運転支援システムや自動運転システムをサポートするだけでなく、自然言語対話やカスタマイズされた旅行計画など、新たなAI主導のコックピット体験も可能にする。

ヒョンデオートエバーは、ヒアの柔軟なAPIとSDKを使用して、オンラインナビゲーションサービスをストリーミングナビゲーションソリューションへと進化させる計画だ。両社は、レーンレベルのガイダンス、ADAS統合、ライブ地図レンダリング、デジタルコックピットシステムのシームレスな接続性を提供する次世代ソリューションの創出を目指している。このソリューションは、自動運転機能への道を開くナビゲーション・オン・オートパイロット(NOA)機能もサポートするよう設計されており、複雑な道路環境においてドライバーの利便性を高め、没入型の体験を可能にする。

この協業は、イノベーション、グローバル規模、そして卓越した顧客体験の提供への共通のコミットメントに根ざした、数十年にわたる関係の上に構築されている。