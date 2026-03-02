ヒョンデ、イデミアのeSIM技術を採用…地域別SIMカードが不要に

コネクティビティとセキュリティソリューションを手掛けるイデミア・セキュア・トランザクションズ(IST)は、ヒョンデモーターグループ(HMG)が、車載コネクティビティ管理ソリューションを採用したと発表した。

ISTのeSIMとコネクティビティマネージャーにより、この提携は次世代コネクテッドカー技術と自動車メーカーのサプライチェーン効率向上における重要な節目となる。

ISTのコネクティビティマネージャーにより、自動車メーカーは世界中のモバイルネットワーク事業者パートナーを選択する上で前例のない柔軟性を獲得する。この革新的な戦略を採用することで、自動車メーカーは必要に応じて車両内のモバイル事業者を動的に切り替える能力を得て、コストやロジスティクス、運用効率を最適化できる。

さらに、ISTのeSIMを車両に搭載することで、自動車メーカーは地域別のSIMカードバリエーションの必要性をなくし、すべての市場で堅牢な接続性を維持しながらサプライチェーンの複雑さを大幅に簡素化できる。

ISTは、eSIMを搭載したヒョンデ、キア、ジェネシスを含むHMG車両の接続性を、世界中の戦略的市場で管理する。HMGは年間数百万台の車両を生産しており、この提携により毎年数百万台のコネクテッドカーにISTのeSIM技術が搭載される予定だ。

展開は中東から開始され、車両には世界中で使える接続性が標準装備され、目的国に合わせたシームレスなアップデートが可能になる。

ISTの先進的なeSIM技術により、ドライバーはテレマティクスやインフォテインメントシステムのシームレスな接続性を享受でき、よりスムーズなナビゲーション、強化された安全機能、ニーズに合わせた車内サービスへの簡単なアクセスが実現する。

GSMA認証技術とマイクロソフトアジュールクラウド上でホストされるコネクティビティマネージャーを活用することで、ISTはそのソリューションを搭載した車両が信頼性の高い安全な接続性を提供し、効率的なソフトウェアアップデートと堅牢なインターネットベースのサービスを実現し、ドライバーの安全性と全体的な運転体験の両方をサポートすることを保証する。

これは、コネクティビティによって自動車業界を形作るソフトウェア定義車両戦略に向けたもう一つのステップ、としている。