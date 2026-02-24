ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

ヒョンデ、沖縄県豊見城市と災害時協力協定を締結…EV『アイオニック5』を非常用電源として活用へ

ヒョンデ アイオニック5 改良新型
  • ヒョンデ アイオニック5 改良新型
  • ヒョンデ アイオニック5 改良新型
  • ヒョンデ アイオニック5 改良新型

沖縄県豊見城市、Hyundai Mobility Japan(ヒョンデ)、琉球バス交通、ヒョンデ沖縄の4者は、2月26日に自然災害発生時における連携・協力体制の強化を目的とした「災害時協力協定」を締結すると発表した。

【画像全3枚】

本協定は、地震や台風などの自然災害発生時において、電力供給や移動手段の確保といった地域の課題に対し、官民が連携して実践的な支援を行うことを目的としている。EVの使用を通じて、地域防災力の向上と持続可能な社会の実現を目指す。

本協定に基づき、ヒョンデはEVの『アイオニック5』を豊見城市へ寄贈する。アイオニック5は、公用車としての利用はもちろん、標準装備の外部給電(V2L)機能により、災害時の避難所等における非常用電源としての活用が可能だ。

また、同日に琉球バス交通はヒョンデの電気バス『エレク シティ タウン』を導入する。公共交通機関としての運行に加え、災害発生時の移動手段の確保や支援活動に使用されることを想定している。

ヒョンデ沖縄は、地元の販売会社としてこれらの車両のメンテナンス等、アフターサービスを提供する。

災害対応力の強化に加え、EVの平常時・非常時双方での使用を通じて、地域における脱炭素化や防災意識の向上にも寄与する取り組みだ。4者は今後も相互に連携し、災害に強く、安心・安全で持続可能なまちづくりを推進していく。

《森脇稔》

