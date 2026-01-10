ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

MIYAVI がヒョンデブースに降臨！ 渋滞でセッションできる？…東京オートサロン2026

ヒョンデ・アイオニック5 Plug into Freedom（東京オートサロン2026）
Hyundai Mobility Japanヒョンデ）は、東京オートサロン2026に出展し、『アイオニック5』ベース、および『インスター』ベースのコンセプトカーを初公開した。1月9日のプレゼンテーションにはゲストとしてギタリストのMIYAVI が登場した。

七五三木敏幸代表取締役社長は「挑戦がヒョンデのテーマ。“枠にとらわれず、挑戦をし続けている”姿勢で世界中を移動しながら表現を続けるMIYAVI氏に共感した」と、今回のコラボレーションの理由を説明する。

MIYAVI が奏でるロックサウンドにインスパイアされ、ギターアンプをモチーフに、ヒョンデのフラッグシップEV、アイオニック5をカスタムしたコンセプトカーが「アイオニック5 Plug into Freedom」だ。展示テーマ「Plug into Freedom」のもと、世界的ギタリスト MIYAVI とのコラボレーションを通じ、EVならではの給電機能を活かした音楽とモビリティの融合を提案した。

アイオニック5に備わる外部給電機能（V2L）を訴求する一台で、ラゲッジスペースにはギターアンプをビルトインした。七五三木社長は「いつでも、どこでも音を鳴らせる。移動の自由と表現の自由を象徴した。世界で活動するMIYAVI にインスピレーションを得た」と説明する。

MIYAVI はコンセプトカーの実車を見るのは幕張メッセのプレゼンテーション現場が初めて。「単純にかっこいいですね。キャンプに行ってギターやキーボードを鳴らしてみたい。外部電源供給ができるので、普通だとありえないような場所でライブをやってみたい。渋滞で動かない時に、高速道路でセッションができますね」。

ブースのディスプレイでは、MIYAVI の書下ろし新曲「Rock You Crazy」を使用したスペシャルコラボムービーも上映された。MIYAVI は「今回のコラボ楽曲は、車にアンプが積んであるので、『アンプリファイ＝増幅する』がキーワードだった。自分もギタリストとしてアンプに繋いだ瞬間に強くなる、大きな音で人の心を動かすことができる。その『振動』や『共鳴』、『衝動』みたいなものを楽曲にした」と語る。

ブースではもう1台、「インスター・レトロ・トラベラー」コンセプトも展示された。日常でもリゾート気分を感じながら、ON/OFFいつでもいっしょに過ごせる一台だ。七五三木社長は「走る楽しさを素直に形にした」とコメントしている。

《高木啓》

