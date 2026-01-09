ヒョンデ×MIYAVI、ギターアンプ搭載のEV『アイオニック5』提案…東京オートサロン2026

ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

Hyundai Mobility Japanは1月9日、東京オートサロン2026において、世界的ギタリストMIYAVI氏とコラボレーションした『アイオニック5』の特別コンセプトカーを初公開した。

同社は、「Plug into Freedom.」をテーマに、音楽とモビリティが融合する新たなEV体験を提案している。会場では、MIYAVI氏の書き下ろし新曲「Rock You Crazy」を使用したスペシャルコラボムービーが初上映された。

プレスカンファレンスには、スペシャルゲストとしてMIYAVI氏が登壇。ヒョンデ日本法人の七五三木敏幸社長とのトークセッションでは、「枠にとらわれず、挑戦をし続けている」姿勢で世界中を移動しながら表現を続けるMIYAVI氏と、自動車は単なる移動手段という常識にとらわれず、新しいライフスタイルを提案するヒョンデが、「挑戦者」の精神として共鳴し会場は盛り上がりをみせた。

IONIQ 5の特別コンセプトカー「IONIQ 5 Plug into Freedom.」は、「IONIQ 5」に備わる外部給電機能(V2L)などの"自由な拡張性"を象徴する一台だ。ラゲッジスペースにはヒョンデの「情熱」をアンプリファイ(増幅)するギターアンプをビルトイン。EVならではの静粛性にエモーショナルなサウンド体験を融合し、"Plug into"(プラグを繋ぐ)ことで、クルマが自由な表現のステージに変わる可能性を提示する。

「いつでも、どこでも、音を鳴らせる」この一台は、どこへ行っても自分の表現を持ち運ぶことができる、新しい自由の形が詰まったコンセプトカーという。

また、INSTERコンセプトカー「INSTER Retro Traveler」も初公開した。心地よく、ちょうどいいサイズで気軽に走れる「私の特別なバディ」をコンセプトに、どこか懐かしくて気軽に自由に出掛けたくなる「レトロ・トラベラー」をテーマにした一台を展示した。

長い航続距離や快適な装備、そしてかっこ可愛いデザインを兼ね備えたスモールEV「INSTER」を、どこか懐かしさを感じさせるペールブルーのレトロカラーでコーディネートしたコンセプトカー。日常でもリゾート気分を感じながら、ON/OFFいつでも一緒に過ごせる、走る楽しさを素直に形にした万能な一台を目指している。

